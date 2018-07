Muere el perro de Demi Lovato, el segundo en un año

En esta ocasión se trata de Spawn, el perro que ha acompañado a la cantante durante los últimos seis años y ha compartido con su pareja Wilmer Valderrama.

La cantante se ha mostrado muy triste en las redes sociales y ha querido dejarle un bonito mensaje para despedirse definitivamente de su mascota:

"Te extraño tanto ya hermoso niño. Cuando te conocí hace 6 años, yo estaba intimidada por tu tamaño y tu fuerte presencia .. Pero a medida que fui conociendote, me di cuenta que eras sólo un gran oso de peluche. Un oso de peluche apuesto eso es seguro-.Voy a extrañar la forma en que me recibías en mi coche cada vez que llegaba a casa o simplemente cuando salía. Voy a extrañar la forma en que eras tan protector de Buddy y Batman y nunca te enfadabas con ellos cuando eran cachorros hiper excitados. Voy a extrañar la forma en que me tocabas mi mano si yo no te estaba acariciando. Incluso voy a extrañar necesitar un Benadryl cada vez que me dabas besos al igual que en esta misma imagen. Todos los estornudos, la rinorrea, incluso los paseos ocasionales.. Todo valía la pena contigo. Decirte adiós absolutamente me rompió el corazón y sentí como si le estaba diciendo adiós a un miembro de la familia. La única cosa que me trae consuelo en esta situación es saber que Buddy está probablemente muy contento que ahora puede jugar con su hermano mayor en el Cielo.. Te amo tanto Spawn.. Te extrañamos mucho y nunca nunca nunca te olvidaré. RIP mi bebé".