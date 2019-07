Un pasajero se pone ocho kilos de ropa para evitar pagar la tasa extra de la aerolínea

Hay aerolíneas muy estrictas con el tema del equipaje y de su peso. Sin embargo, los pasajeros se las ingenian para evitar las tasas extras que supone superar los límites, como el que tenía que volar a Edimburgo con un vuelo de EaseyJet.

Antes de embarcar, los azafatos le informaron que su maleta superaba en ocho kilos el límite de peso permitido por la aerolínea. La solución era pagar 13 euros por cada kilo de más, es decir, 105 euros, pero el viajero se negó e ingenió un plan más económico.

El hombre se vistió con toda la ropa que le sobraba y el resultado fue llevar 15 capas de ropa, entre los que había jerséis y camisetas. Y el resto de pasajeros grabaron el sorprendente momento, que provocó risas entre el personal de la compañía aérea.

Finalmente, el viajero y su hijo pudieron embarcar sin problema y sin tener que pagar una cantidad extra.

Suitcase was over the weight limit in the airport so ma Da whipped oot aboot 15 shirts n wacked every one a them on to make the weight🤣🤣🤣😂😂cunt wis sweatin pic.twitter.com/7h7FBgrt03