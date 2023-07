Quiénes son los cinco finalistas de 'Tu cara me suena 10'

Los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 10'. | Antena 3

Tu cara me suena ha llegado a su última fase. Después de la segunda semifinal de este viernes 7 de julio, ya solo queda la final para descubrir qué concursante se corona como ganador de la edición y se convierte en sucesor de Agoney, vencedor en la anterior temporada.

El título se lo disputan cinco concursantes, los cinco que han ocupado los primeros puestos en la clasificación general después de 15 galas saliendo al plató a darlo todo.

Miriam Rodríguez fue la primera en pasar a la final en la gala del viernes 28 de junio, la primera semifinal; mientras que los otros cuatro finalistas lo lograron en la segunda, de este viernes 7 julio.

Quiénes son los cinco finalista de 'TCMS 10'

No hubo muchas sorpresas en la gala y los otros cuatro cantantes de la edición —Andrea Guasch, Jadel, Merchey Alfred García— se hicieron con la plaza para la final. Como en el caso de Miriam, el criterio para lograrlo fue su posición en la clasificación general. Los cuatro (de los ocho que competían) con mejor puntuación se han convertido en finalistas.

Andrea Guasch - 296 puntos

- 296 puntos Jadel - 294 puntos

- 294 puntos Merche - 272 puntos

- 272 puntos Alfred García - 268 puntos

De esta manera manera, se quedaron fuera Josie, Anne Igartiburu, Susi Caramelo y Agustín Jiménez, último clasificado de la edición.

A qué artistas imitarán los finalistas en la final

Los cinco finalistas de Tu cara me suena 10 han despedido la segunda semifinal desvelando el nombre de los artistas a los que imitarán en la última gala. La sorpresa la ha dado a Alfred que ha elegido a la banda más desconocida, Antony and the Johnsons, el grupo neoyorquino liderado por la cantante y pianista Anohni Hegarty.

Alfred García - Antony and the Johnsons

- Antony and the Johnsons Andrea Guasch - Beyoncé

- Beyoncé Jadel - Carlos Rivera

- Carlos Rivera Merche - Natalia Jiménez ( Creo en mí )

- Natalia Jiménez ( ) Miriam Rodríguez - Lady Gaga

Los otros concursantes de Tu cara me suena 10 se unirán a la final como invitados y también actuarán en la final. Lo que no se sabe es quién imitarán. Será una de las sorpresas de la gala 16.

El último programa de la edición promete ser un programón o, como diríaÀngel Llàcer, será oro puro.