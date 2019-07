¿Real o fake? El vídeo viral que te enseña a pelar alimentos divide a las redes

Tras descubrir el vídeo de una joven pelando ajos de una forma muy fácil y rápida, otra publicación del mismo estilo se ha hecho viral.

En esta ocasión las imágenes, compartidas en Twitter por la usuaria @ItsProxcey, muestran cómo pelar diferentes alimentos a toda velocidad. Por ejemplo, lo vemos con una gama, un lomo de pescado, una naranja o una piña, como ya hemos visto en anteriores ocasiones.

El tuit tiene más de 291.000 retuits y 867.000 likes, pero también muchas respuestas que opinan que estos trucos no funcionan.

At the rate I am now convinced I have been breathing all wrong pic.twitter.com/fpyRCRTdwm