Una tuitera muestra la forma más sencilla de pelar ajos y se vuelve viral

Varios dientes de ajo / Photo by Skitterphoto from Pexels

La red nunca deja de sorprendernos y en ocasiones nos sorprende cuando nos damos cuenta de que llevamos toda la vida haciendo algo de una forma mucho más complicada de lo que podría ser.

La tuitera @VPestilenZ ha compartido un vídeo de tan sólo 25 segundos que, tal como le han dicho otros usuarios, "les ha cambiado la vida".

Se trata de una sencilla y rápida técnica para pelar ajos. Algo que parece tan fácil que nunca hubiésemos imagino que estábamos haciendo mal, pero que viendo este vídeo nos damos cuenta de que hemos perdido bastante tiempo.

"No entiendo por qué no sabía esto. Me lamento cuando pienso en la cantidad de ajo que podría haber usado durante todos estos años si hubiera sabido de esta técnica", "Siento que mi vida acaba de cambiar", "Es hora de pensar en todo el tiempo que he perdido pelando ajo de otra manera", "No se cuánto me han fallado mis antepasados italianos" o "este tipo de intercambio de información es la razón por la que existe Internet" son algunos de los muchos mensajes que pueden leerse en las respuestas del vídeo.

Y es que, tal como dice otro usuario, "Tal como demuestra la cantidad de idiomas que hay en las diferentes respuestas, ¡NADA une a las personas como la comida y la conveniencia!"