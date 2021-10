El repaso de una tiktoker a Victoria Federica por el alquiler de su piso

Esta semana conocíamos la noticia de que Victoria Federica, hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar, ha decidido independizarse con su novio, el DJ Jorge Bárcenas.

Hasta aquí, no se diferenciarían de cualquier otra pareja si no fuese porque, a pesar de ser muy jóvenes, se pueden permitir un lujoso piso en pleno Paseo de la Castellana cuyo alquiler se sitúa entre los 4.000 y 5.000 euros.

Esto ha dado mucho que hablar debido a que, si bien Jorge trabaja como DJ, su sueldo no da para pagar la totalidad del alquiler, que debería completar Victoria Federica. Pero, ¿de dónde salen sus ingresos? Eso es lo que se ha preguntado muchas personas al conocer la noticia, entre ellas la Tiktoker Carla Galeote.

"La señora Victoria Federica, señorita, porque es bastante joven, tiene unos 24 o 23 años. Es, por quién no lo sepa, la nieta del señor Juan Carlos I de Borbón, por lo tanto, pertenece a la Casa Real. Ayer salió la noticia de que se independiza", ha empezado explicando la joven en su vídeo.

"Qué suerte la suya. Porque la mayoría de los jóvenes de nuestro país no nos podemos emancipar. Pero ella se independiza en un piso sencillito, humilde, de unos 5.000 euros al mes. Y aquí está la gran pregunta: ¿de dónde salen esos 5.000 euros al mes? Porque la señorita Victoria Federica no cotiza, no trabaja", continúa relatando, y añade: "¿Por qué la mayoría de los jóvenes de este país estamos trabajando y estudiando y no nos podemos pagar un piso de 900 euros pero Victoria Federica por tener el apellido que tiene puede adquirir 5.000 euros al mes y dedicarlos al alquiler".

Tras esta reflexión, Carla recuerda lo que dijo Pablo Casado sobre que los jóvenes que tienen trabajo en España pueden permitirse pagar un alquiler: "El líder del Partido Popular dijo que las personas que trabajaban, automáticamente se podían independizar porque podían pagar el alquiler porque cobraban un sueldo. Pues para pagarte un alquiler de 5.000 euros, como la señorita Victoria Federica, me gustaría saber de qué está trabajando, para tirar el currículum yo también".

"Si un alquiler en Madrid cuesta entre 900 y 1.000 euros, y tirando a la baja, y el salario mínimo que ustedes, los del Partido Popular, no quieren subir, es de 950 euros al mes, ¿de dónde sacas ese dinero para pagar el alquiler?", se pregunta Galeote, para pasar a hablar de Froilán, el hermano de Victoria Federica.

"Teniendo en cuenta que en 2020 Froilán, su hermano y nieto del señor Juan Carlos I de Borbón llevaba un coche valorado en 80.000 euros, un Audi, ni más ni menos, así también sencillito, me gustaría saber estos números de donde salen. Porque el señor Froilán, con 23 años que tiene, repitió tres veces segundo de la ESO, y las voces de la Casa Real dicen que se puso mucho las pilas y repitiendo tres veces segundo de ESO en dos años estaba en la Universidad. Debería estar en primero de bachillerato. ¿Alguien me puede explicar por qué este señor está en la Universidad?", protesta para terminar asegurando que mientras muchos jóvenes no pueden permitirse ni un sueldo digno ni un alquiler, hay otras personas que tienen una serie de privilegios por su apellido.