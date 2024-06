Roi Méndez compone una canción a sus compañeros de 'OT 2017': letra completa

Esta semana, Roi Méndez se ha propuesto el reto de componer una canción al día a partir de comentarios que le escriben sus seguidores en TikTok. El tema elegido de ayer fue: "Una canción que hable de tus compis de OT".

El resultado es un tema emotivo que, progresivamente, se vuelve más crudo. "Si me llama la nostalgia / Le diré que, como magia / En el fondo, no es real", termina cantando.

El vídeo, que reúne casi 300 mil visualizaciones en TikTok, ha impactado profundamente en los más fans de aquella edición del programa por la nostalgia que transmite tanto la letra como la melodía.

La composición confirma que el artista mantiene un recuerdo positivo de su experiencia por el concurso: "Y por fin he entendido / Que no se va a repetir / Fuimos niños perdidos / No nos mováis de aquí", dice dirigiéndose a los que aún considera sus compañeros.

Letra completa de la canción de Roi Méndez sobre 'Operación Triunfo 2017'

Algo de mí se quedó en esa habitación

En mi cabeza suena 'Tu canción'

Me acuerdo de ti

De la emoción "a granel"

Y "sisters formación"

Donde encontré mi mejor versión

Y me trajo hasta aquí

------

Hemos aprendido

A soñar y a vivir

Cada uno en su camino

¿Quién nos lo iba a decir?

------

Sonando 'De La Tierra hasta Marte'

Aunque estéis lejos no podré olvidarme

------

Y por fin he entendido

Que no se va a repetir

Fuimos niños perdidos

No nos mováis de aquí

------

El tiempo pasa y no voy a negarte

Que os guardaré siempre en alguna parte

------

Y era allí

Donde no encontré la pena

Encerrado, sin problemas

Era un mundo ideal

Y ahora sí

Si me llama la nostalgia

Le diré que, como magia

En el fondo, no es real