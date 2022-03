Sara Socas estalla contra Sweet Pain tras acusar de tongo su empate en la FMS: "Estoy hasta el coño"

La FMS (Freestyle Master Series) es la competición de freestyle más importante de habla hispana. La liga de improvisación lleva celebrándose en España desde hace cinco años, donde enfrenta a 12 freestylers en cada edición.

Este año, los raperos que compiten en la FMS son Chuty, Gazir, Blon, Sara Socas, Zasko Master, Mnak, Sweet Pain, Mr. Ego, Tirpa, Sawi Elekipo, Hander y el argentino Jaff.

Durante la tercera jornada de la FMS, celebrada en Santiago de Compostela, Sara Socas y Sweet Pain se enfrentaron en una batalla que estuvo muy igualada, por lo que tenían que pasar a un nuevo enfrentamiento para desempatar y nombrar a un vencedor.

Pero parece que Sweet Pain no estaba de acuerdo con esta valoración del jurado y decidió abandonar el escenario antes de volver a enfrentarse a la canaria. "Yo lo siento mucho chavales, ya vamos a rapear otro día", exclamó considerando que era el claro vencedor de la batalla.

En ese momento, Sara Socas se quedó sola en el escenario con Bekaesh, el presentador del evento. Ante el desprecio de su compañera, decidió pronunciar unas palabras: "Yo estoy participando aquí en igualdad de condiciones y paso ya de lo del "factor mujer", hermano. Si piensan que es tongo o no, no puede haber tongo con todos nosotros. Siendo tíos, siendo tías y siendo lo que sea".

"Estoy absolutamente hasta el coño. Y lo siento, pero tengo un defecto y una virtud, como siempre me dice mi madre, y es que no me callo las cosas. ¿Y saben que es lo que no me voy a callar? Darle las gracias a ustedes por permitirme sacar este nivel", concluyó entre los aplausos del público, visiblemente molesta.