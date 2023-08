Selena Gomez y su hermana pequeña cantan abrazadas 'Lover' en el concierto de Taylor Swift

Este martes se ha celebrado en Los Ángeles el penúltimo concierto de Taylor Swift en EEUU como parte de su gira The Eras Tour. Han sido muchas las celebridades que han asistido pero quien no ha querido perdérselo ha sido Selena Gomez, una de las mejores amigas de la cantante.

Ha acudido junto a sus amigas y su hermanita pequeña Gracie y ha conseguido acaparar todas las miradas por la intensidad con la que ha vivido el show. Las dos han protagonizado un momento muy tierno cuando Taylor estaba interpretando Lover, un tema de su disco con el mismo nombre.

Abrazadas, cantándose con los ojos cerrados y una enorme sonrisa en la boca de la intérprete de Wolves. Una gran parte de los usuarios de redes sociales han querido viralizar este instante y no es para menos.

Pero no todos los grandes momentos de Selena han sido así de blanditos. También se lo ha pasado genial con su grupo cantando You belong with me, uno de los clásicos de Taylor sobre amor.

Pero ellas han demostrado que el amor puede venir de tus amigas o tu hermana.

Las chicas se han divertido mucho bailando 22. El ritmo de la canción y la letra son perfectos para brincar y celebrar la felicidad.

Selena Gomez intercambia pulseras de la amistad

Selena Gomez es una auténtica swiftie y ha estado con muchas otras fans. De hecho, ha enseñado que ha terminado el concierto con el brazo lleno de pulseras de la amistad que ha ido intercambiando con otros asistentes.

En muchas de ellas se leen nombres, posiblemente de las chicas con las que se las ha cambiado como Meredith o Elenar.

Las celebridades en el último concierto de Taylor Swift

Selena Gomez no ha sido la única estrella que ha acudido al último concierto de Taylor Swift en Los Ángeles. La lista es muy larga e incluye a Taylor Lautner, Emma Stone o Courtney Cox.

También se ha podido ver a Austin Butler, Kaia Gerber, Laura Dern, Mariska Hargitay, Adam Scott, Jeff Goldblum, Victoria Justice, Tyler Hoechlin, Ian Bohen, Cameron Diaz y Zoe Saldaña.

Solo queda un concierto para que Taylor Swift termine la parte de su gira en EEUU.