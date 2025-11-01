Dua Lipa sorprende con su acento al hablar español: "Ella realmente se esfuerza"

Dua Lipa es una amante de España, y eso no es ningún secreto. La estrella internacional ha grabado videoclips en el país, ha celebrado varios cumpleaños en Ibiza, ha visitado ciudades como Madrid, Barcelona, Menorca o Mallorca, ha incluido un libro español en su propio club de lectura...

De hecho, la artista compartió recientemente con sus seguidores que obtuvo un certificado oficial en lengua española. Tal y como dejó ver en Instagram, Dua Lipa ha recibido clases con una profesora nativa, a la que ha felicitado tras conseguir aprobar el examen.

Ahora, la cantante ha vuelto a demostrar su buen hacer con el español al enviarle un mensaje grabado a sus fans de Latinoamérica: "Hola, amores. Falta muy poquito para vernos otra vez. No veo la hora de visitar sus ciudades hermosas: Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de México. Estoy soñando con ustedes. [...] Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Un beso enorme", ha dicho.

Dua Lipa se refiere a su paso por Latinoamérica con la gira Radical Optimism Tour. Durante estos conciertos, la artista interpreta canciones en la lengua materna de cada país. Por ejemplo, en sus dos shows en Madrid, cantó Héroe de Enrique Iglesias y Me gustas tú de Manu Chao. El 7 de noviembre comienza su recorrido por el continente, por lo que sus fans volverán a escuchar cantar en español a Dua Lipa.

Tras hacerse viral el vídeo de Dua Lipa hablando español, las reacciones en redes sociales no han tardado en llegar. "La amo. Me encanta que, a diferencia de otras estrellas, ella realmente se esfuerza en hacerse entender con sus fans. Estas cosas marcan la diferencia", ha comentado @Gab1daydream en X (antes Twitter).

Por su parte, el usuario @Potamatomo ha asegurado que se traba más en su propio idioma que Dua Lipa hablando en español. "Me emociona de solo escucharla hablar. Es como ver a Jesús en la vida real y, encima, escucharlo hablar español", ha añadido @elbotser.