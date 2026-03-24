El nostálgico reencuentro de Selena Gomez y Miley Cyrus en el especial de 'Hannah Montana': "Creaste cultura"

El especial de Hannah Montana ha celebrado los 20º años desde el inicio de la serie infantil, con una Miley Cyrus emocionada por este regalo a sus fans.

La celebración, que ya está disponible en Disney+, recorre los mejores sets de rodaje de la serie mientras la artista se atreve a cantar dos canciones míticas de la ficción, a la vez que se producen grandes reencuentros y sorpresas.

Y entre ellas se cuela la inesperada aparición de Selena Gomez, otra de las estrellas Disney por protagonizar la serie Los Magos de Waverly Place. La intérprete de We Don't Talk Anymore compartió época en pantalla con Cyrus, y no solo eso: formó parte de dos de los episodios de Hannah Montana, donde se convertía en una vil rival de la cantante rubia, llamada Mikayla.

Tal y como aparece en el especial, parece que la aparición de Selena Gomez también fue una sorpresa para la propia Miley Cyrus, que esperaba desde el sofá del mítico salón de la casa de Malibú.

La intérprete de A Year Without Rain se cuela en la grabación y muestra su sorpresa ante la recreación de todos los escenarios. "Estoy emocionada", le expresa Cyrus cuando su compañera le pregunta sobre cómo se siente. "Todo es idéntico, también yo", le detalla a Gomez.

Las estrellas de Disney+ han recordado los capítulos de la primera y segunda temporada en los que Gomez se colaba en Hannah Montana, y la invitada hace memoria sobre cómo fue disfrazada de alienígena por la trama del capítulo. "Recuerdo sentirme muy fea. Tenía 15 años y quería sentirme guapa, y fue 'agh'", expresa la actriz.

Durante su charla Selena y Miley Cyrus bromean y hasta se piden perdón por lo que hacían sus respectivos personajes. Y tras repasar algunas tramas pasan al vestidor de ensueño de Hannah Montana.

Allí Selena vuelve aprobarse el sombrero con el que apareció en la serie. "Tenía todo el álbum de Hannah Montana. Meet Miley era mi vida. Creaste cultura, nena", le expresa la invitada a Cyrus para despedirse.