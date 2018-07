Con solo 14 años persiguió su sueño a pesar de las críticas y dejó a todo el mundo impresionado

Empezó bailando break dance y hip hop, y lo último que probó fue el ballet, porque pensaba qe "era para niñas". Pero Jack confiensa que desde la primera clase se sitió "muy conectado" con la danza clásica y que pensó "quiero bailar toda mi vida".

Pero no toda la historia es tan idílica, "cuando comencé en el ballet, la gente me insultaba", "me decían: 'eso es para niñas, ponte a jugar al fútbol'", pero por desgracia el acoso no acabó ahí. Sin embargo, bailar es lo único que le hace realmente "feliz" y seguirá haciéndolo.

No te pierdas la emocionante actuación de este Billy Elliot moderno, que ha decidido perseguir su sueño por encima de cualquier dificultad, y la triste confesión que le hace al jurado del programa Britain's Got Talent tras su actuación. Es increíble que aún pasen ese tipo de cosas: