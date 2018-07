Con una talla 36 y una 44, dos mejores amigas luchan contra los cánones de belleza

Dos chicas australianas han creado Any Body , un perfil en Instagram para reivindicar que con una talla 36 y una 44 son igual de bellas.

Una publicación compartida de Any Body 💥 (@any.body_co) el 18 de Mar de 2017 a la(s) 2:12 PDT

Georgia Gibbs y Kate Wasley son dos amigas australianas que luchan para que su mensaje de que "no hay una talla estándar para la mujer moderna" llegue a todo el mundo.

Su proyecto, llamado Any Body, lo crearon tras recibir varias críticas tipo: "¿Te has hecho Photoshop para adelgazar o has agrandado a tu amiga?" y tienen claro que la sociedad tiene que dejar de comparar a todo el mundo y empezar aceptar a cada persona con su belleza.

De esta manera, Georgia y Kate muestran su cuerpo, sin importarles la talla, una con una 36 y la otra con una 44 respectivamente, y de esta manera romper con los cánones de belleza y conseguir la aceptación social y la de uno mismo.

En menos de una semana, su perfil en Instagram, Any Body, tiene casi 90.000 seguidores y sus publicaciones, miles de likes.