El terrible Photoshop de Gianmarco del que se burlan en Twitter

Gianmarco se suma a la larga lista de famosos que tiran de Photoshop para modificar la realidad. Y como ocurre en la mayoría de los casos, los acaban pillando. El ex concursante ha publicado la foto de un bolo en una discoteca y numerosos usuarios se han dado cuenta rápidamente de que el público está clonado en varias ocasiones para parecer que hizo un llenazo absoluto.

Como ocurre con la mayoría de ex concursantes de realities televisivos, la mayoría aprovechan el impulso del programa para hacer bolos en discotecas y fiestas. Gianmarco Onestini, ex concursante de GH VIP, es uno de ellos pero parece que el éxito que tienen sus eventos no es tan grande como el que muestra a través de las redes sociales.

El italiano publicó una foto en la que se le veía agachado para hacerse un selfie junto al público que había ido a verle a una discoteca de Valencia. Aparentemente parece que el bolo ha sido un éxito con el local lleno hasta los topes, pero si miramos la imagen con un poco más de detalle vemos que no ha sido así...

Los usuarios han empezado a marcar con círculos de colores las personas que aparecen clonadas en la foto para aparentar que la discoteca estaba mucho más llena de lo que debía estar en realidad.

Como sois eh? Ya le habéis pillado... Al final estaba en un cumpleaños de McDonald's 🙈 pic.twitter.com/eXyNOsb5ky — Reina Inca (@ReinaInca5) 8 de diciembre de 2019