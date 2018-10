Si tienes una de estas aplicaciones en tu móvil, bórrala inmediatamente

Es importante controlar las aplicaciones que instalamos en nuestros dispositivos, ya que algunas pueden causarnos problemas.

La empresa de seguridad ESET ha detectado 29 aplicaciones para el sistema Android que instalan un malware en el smartphone. De esta manera, pueden llegarte a robar datos financieros, pero también instalar otras app maliciosas o incluso redireccionar llamadas y mensajes.

Según ESET, las aplicaciones que deberías desintalar de tu móvil son: Astro Plus, Boost Your Phone, BoostFX Android cleaner, Clean Master – Booster Pro, Clean Master Pro Booster 2018, Daily Horoscope – Astrological Forecast, Daily Horoscope (com.dayhoroscope.en), Daily Horoscope (day.horocom.ww), Daily Horoscope for all zodiac signs, Daily Horoscope free – Horoscope compatibility, Free Daily Horoscope 2019, Free Daily Horoscope Plus – Astrology Online, Horoscope 2018, Master Clean – Power Booster, Master Cleaner – CPU Booster, Meu Horóscopo, Personal Horoscope, Phone booster – Clean master, Phone Cleaner – Booster, Optimizer, Phone Power Booster, Power Manager, Speed Cleaner – CPU Cooler, Speed Cleaner – CPU Cooler, Super Boost Cleaner, Super Fast Cleaner, Ultra Cleaner – Power Boost y Ultra Phone Booster.