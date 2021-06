El truco de TikTok para hacer minihuevos fritos que no debes copiar

No lo hagáis. La FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) ha advertido sobre los peligros del último truco de TikTok para hacer huevos fritos. Quedan muy monos, pero consumirlos puede provocar salmonelosis.

TikTok vuelve a generar controversia. Esta vez la polémica la ha provocado la usuaria Alexandra Bewicke, una tiktoker australiana que ha recibido grandes críticas por el truco de cocina que ha dado a sus seguidores. Es la receta de minihuevos fritos que prepara a su hija por las mañanas para desayunar.

El proceso a seguir, según Bewicke, es sacar un huevo de la nevera y meterlo en el congelador con cáscara incluida la noche anterior. A la mañana siguiente, se elimina la cáscara del huevo y se corta en rodajas el huevo congelado. A continuación se calienta la sartén y se cocinan las rodajas de huevo congelado.

En el vídeo de TikTok aparece Alexandra cocinando los huevos y dándole los minihuevos fritos a su hija. "A mi hija le encantan y espero que a vuestros hijos también", asegura.

El vídeo, que ya tiene más de 12 millones de reproducciones, no ha convencido a la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos del Gobierno de los Estados Unidos, ya que ha afirmado que el truco no es saludable. Los huevos no deben congelarse con la cáscara porque supone riesgos para los niños.

La FDA ha advertido que comer huevos poco cocidos puede ser la causa de una intoxicación por salmonela y las personas que más pueden sufrir esta enfermedad son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, las personas que se encuentran inmunodeprimidas o las que han sido intervenidas en quirófano.

Cómo congelar los huevos

Los huevos sí se pueden congelar, pero no de cualquier manera. En ningún caso, se puede hacer con cáscara.

La especialista en nutrición Beatriz Robles recomienda congelarlos enteros o solo las claras en un molde de magdalenas y cubrirlos con papel film transparente para evitar derrames o que contaminen otros productos.

"También es posible congelar alimentos que lleven huevo cocinado. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, no habría problema por congelarlos cocidos, pero en la descongelación la textura de la clara se vuelve gomosa y es indeseable desde el punto de vista sensorial", explica en madilta.es.

¿Cuánto dura un huevo congelado? Depende. Las claras o los huevos batidos aguantan hasta 12 meses, mientras que el huevo cocido no puede estar en el congelador más de dos o tres meses.