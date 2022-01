FIN DE AÑO VIRAL

El vestido y la cabeza rapada de Cristina Pedroche: los mejores memes de las Campanadas

Cristina Pedroche ha vuelto a dar la campanada con su look de Fin de Año. Esta vez no sólo por el vestido, también por su cabeza totalmente rapada. La presentadora de 33 años dio las uvas con un casco que luego se quitó para mostrar su recién estrenada calva. Como no podía ser de otra manera, Twitter se ha llenado de memes.