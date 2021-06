La segunda edición de Mask Singer España está dando un momentazo tras otro. El programa del miércoles ha desvelado su tercera máscara, descubriendo la identidad de Esperanza Aguirre tras la máscara de Mariposa. ¡Menuda sorpresa!

La política convirtió el plató de Mask Singer en una fiesta durante su primera actuación. Cantó Ella Elle L’a, el famoso tema de Kate Ryan de 1987, pero no convenció y se tuvo que enfrentar al duelo final con Flamenco. These boot are made for walking, de Nancy Sinatra, fue la canción que eligió para ganar el duelo aunque no lo logró.

No ganaron tampoco sus apuestas los investigadores, que fueron muy mal encaminados al intentar descubrir quién se escondía detrás de la máscara. Los nombres que sonaron en plató fueron María Teresa Campo (Javier Ambrossi, Javier Calvo y José Mota) y Ana Torroja (Paz Vega). También Calvo habló de Mayra Gómez Kemp, aunque luego descartó la teoría.

Las pistas de Mariposa/Esperanza Aguirre no fueron muy orientativas. La máscara aseguró que surca los cielos desde tiempos inmemoriales, pero no sólo era pionera en eso. También tuvo tiempo para fortalecer sus antenas con el deporte. Nadie se acordó de que el golf es una de sus pasiones...

12 máscaras aún por descubrir

El desenmascaramiento de Mariposa deja todavía 12 máscaras sin descubrir, manteniendo la incógnita de quién se esconde detrás de Cocodrilo, Erizo, Ángel, Cactus, Dragona, Flamenco, Huevo, Medusa, Monstruita, Perro, Plátano y Rana.

José Mota, Javier Ambrossi, Javier Calvo y Paz Vega, la ganadora de la pasada edición, son los encargados de descubrir a partir de las pistas y de sus voces, qué famosos se esconden detrás de cada personaje.

En el primer programa descubríamos que una estrella internacional se escondía tras la máscara de Menina: La Toya Jackson, que ya se encargó de dejarnos una "pista" en redes sociales mucho antes del inicio del programa y no nos dimos cuenta.

La segunda gala estuvo a la altura de la emoción y la sorpresa de la primera, desvelando nada más y nada menos que a Isabel Preysler tras la máscara de Gatita.

Los prismáticos de oro: el premio de los investigadores

Una de las novedades de esta edición de Mask Singer es el premio 'Prismáticos de oro', que avivará aún más la competitividad entre los investigadores. De esta manera, el investigador que más aciertos haya tenido durante toda la temporada, será el merecedor de este galardón.

"Sirve para cuando tú adivinas una, y todo el mundo se te suma. Pues no, el primero que lo dijo es el que tiene el punto. Vale también para que la gente en su casa sepa quién investiga bien y quién no", explicó entre risas Javier Ambrossi durante la presentación de esta nueva edición.