Las favoritas para terminar la Semana Santa por todo lo alto: Lola Índigo, Miley Cyrus, Dani Martín y más

Los días libres están para disfrutar de los pequeños placeres.

Una comida en familia, una reunión con amigos, un buen libro... Y cómo no, la mejor música. Por eso mismo, Xavi Alfaro te trae una selección de canciones favoritas para que tu Semana Santa suene a las mil maravillas. ¡Que las disfrutes!

Meghan Trainor y T Pain - 'Been Like This'

El próximo 14 de junio sale a la venta Timeless, el nuevo disco de estudio de Meghan Trainor, y la colaboración con T. Pain es el primer adelanto para dar el pistoletazo de salida a esta nueva era. Been Like This es un himno optimista con un sonido irresistiblemente juguetón y unas interpretaciones vocales de infarto.

Lola Índigo y Manuel Turizo - '1000 COSAS'

Una combinación de ritmo y sensualidad con una provocativa letra y sugerentes coreografías. Lola Índigo y Manuel Turizo se unen en 1000 COSAS, un tema que la cantante adelantó en vivo en una actuación en la final de Operación Triunfo.

No es el único éxito que la artista ha conseguido estas últimas semanas. La cantante colgaba el cartel de entradas agotadas en menos de cuatro horas para su show en el Santiago Bernabéu el 22 de marzo de 2025.

Pharrell Williams y Miley Cyrus - 'Doctor (Work it Out)'

Una canción disfrutona que llegó con un vídeo en el que Miley Cyrus se lo goza bailando y luciendo tres looks vintage que la han situado con un icono de moda. La cantante, que se llevó hace poco más de un mes el primer Grammy de su carrera, calienta motores junto a Pharrell Williams ante el lanzamiento de lo que será el disco sucesor de Endless Summer Vacation. Flowers, su single principal, ha sido una de las canciones del año.

Emilia y Tini - 'La Original'

Dos de las estrellas argentinas más cotizadas del momento reventaron el panorama musical el pasado mes de noviembre con el estreno de La_Original.mp3, una de las canciones más escuchadas del último disco de Emilia.

Grabaron esta colaboración en Madrid y su estilo y estética dosmilera han cautivado a un público que pedía a gritos una colaboración entre ellas desde hacía tiempo.

Dani Martín - Ester Expósito

Dani Martín estrenaba nuevo tema para celebrar su 47 cumpleaños el pasado 20 de febrero. Ester Expósito tiene un sonido rockero al más puro estilo "el Canto" y su letra está llena de referencias a artistas, bandas, actores, lugares y otras canciones. Un hit a la altura de los ocho WiZinks que ha vendido en menos de 72 horas y que le colocan como uno de los artistas más importantes de la música española.

¡Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre!