Las novedades musicales más destacadas: Alejandro Sanz con Shakira, Karol G, Robbie Williams y más

El concierto de Shakira en Charlotte, cuando apareció Alejandro Sanz para cantar La Tortura, fue el avance de que algo grande estaba por venir. ¡Y ya ha llegado! 20 años después de su gran éxito, el madrileño ha invitado a la de Barranquilla a unirse en Bésame, uno de los seis temas incluidos en EP ¿Y ahora qué?

Se nota que se acerca el verano porque los temas bailables son los que inundan las listas de novedades musicales. Este viernes también vuelve Karol G con Latina Foreva, con la que inicia una nueva era; Carin León y Maluma se unen en Si tú me vieras; y Edurne y Mayo nos hacen bailar con Todo me recuerda a ti.

En el capítulo pop británico tenemos a Robbie Williams que estrena Rocket, primer single de su disco Britpop, que llega el próximo otoño. Descubre todos estos lanzamientos musicales de la semana de la mano de Roger Freedom.

Alejandro Sanz y Shakira - Bésame

Hay artistas que derrochan química cada vez que se unen y Alejandro Sanz y Shakira encabezan este grupo. Los dos cantantes tienen una gran relación que ha dado fruto a grandes canciones. Si en 2005 lanzaron juntos La Tortura, este 2025 se han unido en Bésame, un tema que empieza en una balada y que deriva en un bailable pop latino.

Alejandro Sanz y Shakira nos invitan a bailar en esta canción de amor, incluida en el EP ¿Y ahora qué? del madrileño, que tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los hits del verano: "Te digo la verdad, si la vida es bonita tú y ella son tan parecidas/ Al final no me atrevo a dejar que el destino decida/ Si existe algún riesgo de verme sin ti yo no quiero apostar…”.

Edurne y Álvaro Mayo - Todo me recuerda a ti

Todo me recuerda a ti es la unión de dos generaciones OT. Edurne, que participó en la edición de 2005, invita a Mayo (2023) a bailar, cantar y disfrutar en este tema que adelantó en El Hormiguero. "A mí me gusta porque, aparte que tenemos mucha conexión musical, él me parece un artista increíble y tiene un potencial de locos que lo está demostrando porque cada tema que saca es un éxito", dijo la cantante, que conoció a Mayo en el Festival Brava Madrid.

"Es lo mejor, muy maja, divertida... Debería regalarle un funko", añadió el triunfito en su entrevista en Cuerpos especiales.

Robbie Williams - Rocket

Inmerso en su gira Robbie Williams Live 2025, que aterriza el 5 de julio en Barcelona con Europa FM como radio oficial, Robbie Williams ya ha empezado a calentar motores de cara al lanzamiento de su próximo disco. Britpop llega el próximo otoño y su primer adelanto ya está aquí. Rocket es un tema de rock de alto voltaje que cuenta con un estribillo que lo convierte en himno al momento, una batería contundente y un solo de guitarra característico del pionero del heavy metal.

Karol G - Latina Foreva

La nueva era de Karol Gya ha empezado. Tras el éxito de Mañana Será Bonito, la colombiana celebra a las mujeres latinas en Latina Foreva, una canción en la que samplea al vídeo viral de la actriz de EuphoriaAlexa Demie en el que pregunta por qué todo el mundo le dice si es latina.

"La canción habla de todos los aspectos de ser latina", explicó Karol a Rolling Stone. "Nuestras curvas, cómo somos el alma de la fiesta y cómo todo el mundo quiere estar con una latina...".

Carín León y Maluma - Si tú me vieras

Carín León y Maluma cantan al desamor en esta canción que supone su segunda colaboración después de Según Quién. Los dos artistas se unen en esta canción nostálgica que reflexiona sobre un amor perdido y el sufrimiento que viene cuando no llega la segunda oportunidad: "Si tú me vieras como tomo para ver si borracho te olvido. Si tú me vieras como sufro asimilando como estás conmigo. Si tú me vieras malgastándome las horas viendo nuestras fotos. Si tú me vieras como hablo con el silencio cosas de nosotros..."

