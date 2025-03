Robbie Williams, en Barcelona con Europa FM

Robbie Williams vuelve a España este verano con su gira Robbie Williams Live 2025 y lo hace de la mano de Europa FM. ¡Nos convertimos en radio oficial de su concierto en Barcelona!

El cantante británico aterriza en la ciudad el sábado 5 de julio para traer su espectacular show al RCDE Stadium de Cornellà tras haber pasado por ciudades como Londres, Manchester, Ámsterdam, Hanóver o París. Y antes de hacerlo en Leipzig, Viena, Berlín, Estocolmo o Atenas.

"Va a ser la gira más atrevida hasta la fecha", decía el artista en noviembre al anunciar los 37 shows que componen el tour y en los que se incluirán canciones de la película Better Man, su biopic estrenado en salas de cine el pasado 26 de diciembre, algunos de sus grandes hits y "también algo de música nueva…". "Pero eso ya os lo contaré más adelante", apuntaba Williams tras el anuncio.

Las entradas para Robbie Williams en Cornellá

El concierto de Robbie Williams en Cornellà con Europa FM será su décimo séptima vez en España. El cantante de Forbidden Road, la canción de la BSO de Better Man, actuó por primera vez en nuestro país en 1997 cuando arrancó su gira en solitario tras dejar Take That, la famosa boyband de los 90 en la que inició su carrera junto a Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald y Jason Orange.

28 años después regresa con la gira Robbie Williams Live 2025 para la que se han puesto ya a la venta las entradas. Están disponibles a través de doctormusic.com, entradas.com y tickets.robbiewilliams.com.

Las de grada con asientos reservados tienen distintos precios: 60, 80, 125 y 150 euros. Por su parte, hay dos modalidades de pista, de 90 y 150 euros. En ningún caso los gastos de distribución están incluidos. Un comprador puede hacerse con un máximo de seis tickets.