Las novedades musicales más destacadas: Pablo Alborán, Abraham Mateo, Antonio Orozco con Dani Martín y más

El fin de semana llega con grandes lanzamientos musicales en español. AClickbait, la canción de Pablo Alborán que estrenó el miércoles acompañada del anuncio de conciertos en 2026 y 2027, se unen el nuevo tema de Abraham Mateo, la esperada colaboración de Morat y Camilo y la fusión del trío de ases argentino formado por Tini, Emilia y Nicki Nicole.

Esta semana se reestrena también Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, la canción que Antonio Orozco escribió a su hija Antonella y que ahora canta junto a Dani Martín.

La historia de cómo surgió esta colaboración nos la contó el propio Orozco en un acto privado organizado para escuchar su nuevo álbum y contarnos confidencias como ésta. "Me fui a mirar mis mensajes directos y vi que tenía uno de Dani. Me había hablado de la canción y entonces dije. 'Ay, Dani. ¿Por qué no la cantas conmigo?", explicó el cantante de Barcelona sobre la canción que forma parte de la lista de Novedades musicales más destacadas de la semana.

Clickbait - Pablo Alborán

Pablo Alborán da un giro a su carrera con Clickbait, el primer sencillo del que será su séptimo álbum de estudio. Con un sonido cercano al rap, el malagueño se aleja de la balada tradicional para criticar la mala praxis periodística y los prejuicios alrededor de su figura. "Muchos dicen que me conocen / Pero no tienen ni idea de quién soy", repite el cantante en la canción cuyo videoclip tiene como protagonista a la mujer de la pintura Una personificación de la fama, de Bernardo Strozzi.

Plan de hoy quiero verte - Abraham Mateo

"Una cosa es desaparecer y otra muy diferente trabajar en silencio", escribía el pasado 18 de marzo en Instagram Abraham Mateo. El cantante, cuyo último lanzamiento fue Solonely en diciembre, estaba dando la primera pista de su regreso, que se produce este viernes con Plan de hoy [quiero verte]. El gaditano vuelve a lo grande cona una canción cargada de emoción y melancolía y un llamativo cambio de look. ¿Será así su nueva etapa o será solo para esta canción?

Te juro que no hay un segundo que no piense en ti - Antonio Orozco y Dani Martín

Dani Martín escuchó Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, la canción de Antonio Orozco a su hija Antonella, y se quedó prendado. Se lo dijo a sus seguidores de Instagram a través de stories y se lo dijo también al cantante de Barcelona en un mensaje directo. Fue así como nació la fusión de estos dos pesos pesados de la música española, que acumulan 25 años de carrera cada uno, y que han conseguido darle una vida extra a este emocionante tema, que Antonio Orozco dice habla de tod@s l@s hij@s. Cualquiera puede hacerla suya.

Blackout - Emilia, Tini y Nicki Nicole

Otra fusión de altura viene de Argentina. El trío de ases formado por Emilia, Tini y Nicki Nicole se unen por primera vez para lanzar Blackout, un tema que formará parte del próximo EP de Emilia. La canción es una poderosa declaración de independencia y autoconfianza en la que las tres cantantes argentinas evocan al goce y al coqueteo desafiando el concepto de ser hot. El objetivo es invitar a los oyentes a despojarse de las inhibiciones y a abrazar su yo auténtico sin filtros.

Blackout viene acompañada de un vídeo ambientado en un ambiente retro que refleja la energía de la canción. En un local que vende ventiladores durante una ola de calor imparable, Emilia, Nicki Nicole y TINI participan en un hot sale, atendiendo el mostrador mientras sus clientes se derriten por distintos motivos. Ellas a su vez ejecutan movimientos perfectamente coreografiados, inmersos en una atmósfera que irradia una confianza auténtica y empoderadora.

Me toca a mí - Morat y Camilo

La tercera alianza de la semana viene de Colombia. ¡Por fin podemos escuchar la esperada colaboración de Camilo y Morat!

Me toca a mí es el tema que ha unido a los músicos colombianos, una canción en la que la letra habla de cierta frustración por ese amor que no puede ser correspondido —"Verte feliz me tortura, ver su mano en tu cintura, te juro que no ayuda"— a la vez que resulta motivadora por su ritmo pegadizo y la esperanza que mantiene el enamorado. "No pienso quererte a la mitad | En cualquier momento voy a dar el paso", dice la letra del tema que promete hacernos bailar este verano.

