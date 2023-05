"Te quiero, me encanta tu energía": Chayanne sorprende a Eva Soriano tras escuchar su versión de 'Humanos a Marte'

Los sueños se hacen realidad. Y el "acoso" surge efecto... Llevábamos un tiempo con una misión entre manos: conseguir que Chayanne mandase un mensaje a Eva Soriano, que no ha podido evitar soltar la lágrima al ver al cantante declararle su amor.

El mítico cantante latino ha mandado un mensaje piropeándola y aplaudiendo la versión que la presentadora de Cuerpos Especiales hizo de Humanos a Marte.

El mensaje de Chayanne a Eva Soriano:

Lleva enamorada de él desde su adolescencia y cuando Lele Pons visitó Cuerpos Especiales tras su boda con Guaynna, Soriano no pudo desaprovechar la oportunidad para robarle un segundo el móvil y grabar un vídeo para asegurarse de que su declaración de amor al cantante llegaba prácticamente sin intermediarios. Y así ha sido. Después del despliegue por tierra, mar y aire, ¡Chayanne ha respondido!

"Te mando un fuerte abrazo Eva, recibí el mensaje tuyo por la Lele, recibí el mensaje por la radio... Me encantó tu versión de 'Humanos a Marte'. Eres muy rápida, soy muy lento, si me encuentro contigo te voy a dejar hablar a ti, yo no voy a decir una sola palabra, solamente te voy a estar mirando. Te mando un beso. Solo para decirte que te quiero, me encanta tu energía. Gracias por tu cariño", ha dicho el artista en un vídeo que ha hecho llegar en exclusiva al equipo de Cuerpos Especiales.

La versión de Eva Soriano de Humanos a Marte:

"Chayanne, te quiero desde los 10 años, eres la persona más importante de mi vida, gracias por este vídeo", ha dicho Eva, emocionada tras escucharlo y con la lágrima apunto de asomar por el ojo. Incluso ha dudado de que Chayanne estuviese presente en el estudio: "¿No está aquí no? En el programa de Isabel Gemio siempre pasa esto".

Letra de la versión de Eva Soriano de 'Humanos a Marte'

Te quiero desde que iba a clase

con brackets y ropa de Mistral

en mi cuarto yo hacía tus bailes

“Salomé” me enseñó a perrear.

Y en la actualidad

Cuando subes fotos sin afeitarte

Siento cosas en la zona inguinal

Por ti yo iría a Miami un martes

Y me volvería después de cenar

Veo tus videos entrenando una tarde

y soy yo la que se pone a sudar

Tu sonrisa es una obra de arte

En su reflejo me quiero maquillar

Lele, ¿tú le puedes decir?

¿Me puedes ayudar?

Mandarle esta canción por whatsapp

Te puedes volver a casar

Me puedes invitar

Y le saco a bailar…

Que en la actualidad

Si me hecho un novio llamado Ángel

en la cama yo le digo Chayanne

Lo daría todo por abrazarte

y algo más, no te lo voy a negar

Si me ponen a George Clooney delante

sin pensarlo le mando a pasear

Si tú quieres ser “Torero” una tarde