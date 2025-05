¡Felicidades, Homer Simpson! Eva Soriano manda un mensaje al personaje por su cumpleaños

Hoy es el cumpleaños de Homer Simpson y, siendo Eva Soriano una de sus mayores fans, ha recibido una felicitación a través de la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales.

El 12 de mayo de 1956 nació este personaje, como se pudo observar en el capítulo 16 de la cuarta temporada de la serie y, por cierto, "muy bien llevados, solo aparentas 35 temporadas", como ha indicado la cómica.

"Todos lo regalos que te hagan hoy son pocos, porque nos has regalado una filosofía de vida", ha asegurado Eva Soriano, destacado que "en un mundo en el que todo son coach y autoayuda tú nos has dado enseñanzas como que todo lo que está a más de 12 pasos no vale la pena".

"El mundo es un lugar mucho mejor porque tú estás en él", ha finalizado su felicitación.