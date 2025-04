Nacho García reflexiona sobre la reconciliación de Madonna y Elton John en Cuerpos especiales

Elton John y Madonna se han reconciliado. Es la noticia musical de estos días y es la noticia que inspira la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales.

Los dos cantantes llevaban más de dos décadas enfadados porque Elton a lo largo de los años se ha metido mucho con Madonna porque decía que hacía playback en sus conciertos. Sin embargo, eso es cosa del pasado. Hace unos días saltó la sorpresa cuando Madonna fue a ver a Elton actuar en el Saturday Night Live y nada más entrar en el camerino le pidió perdón. La pareja musical se fundió en un abrazo e incluso Elton le dijo que había compuesto una canción para ella.

Por todo eso y mucho más, Nacho García se dirige a ellos desde el morning de Europa FM.

Queridos, Madonna y Elton

Me alegro mucho de que os habéis arreglado justo ahora que llega la Semana Santa. Ya me imagino quedando para daros un atracón de torrijas. No estábamos en ese camerino para escuchar la conversación que tuvisteis pero nos gusta imaginarte Elton diciéndole a Madonna lo siguiente: 'Espero que no te importe lo maravillosa que es la vida mientras tú estás en el mundo' (Your Song), seguro que Madonna te ha invitado a su Isla Bonita porque todos los famosos tenéis una Isla Bonita que es como para los pobres tener un airfryer. Estoy convencido de que es así.

Seguro que no importa que Elton viva en Londres y Madonna viva en Nueva York, os imagino surcando los aires diciendo eso de Love is in the Aira que significa la contaminación de vuestros jets privados está en el aire.

This is your song y esta nuestra carta. Atentamente, Cuerpos especiales