Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al pueblo ganador de la semana
¡Ha llegado el momento de votar! En Cuerpos especiales siguen buscando los pueblos más molones de España y esta semana se presentan a concurso Hita, Sierra de Fuentes, Villanueva de los Caballeros, Zuera y Porreres. ¿Cuál se merece la victoria y a qué embajador rural le darías el kit del programa?
Participa en el concurso y manda un mensaje al 619 441 746
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de 'Cuerpos especiales'
¡Ha llegado el momento de votar!
En Cuerpos especiales siguen buscando los pueblos más molones de España y esta semana se presentan a concurso Hita, Sierra de Fuentes, Villanueva de los Caballeros, Zuera y Porreres. Todas quieren hacerse con un hueco en la selección rural del morning de Europa FM y sumarse a Vega de Magaz, última ganadora del concurso, pero solo puede quedar una.
Sus embajadores rurales han defendido su candidatura vendiendo toda clase de virtudes turísticas. Desde los restos medievales de Hita (Guadalajara) y la ermita del Risco en Sierra de Fuentes (Cáceres) a las fiestas del veraneante de Villanueva de los Caballeros (Valladolid), la amabilidad de los vecinos de Zuera (Zaragoza) o la ensaimada gigante de Porreres (Mallorca).
¿Cuál se merece la victoria y a qué embajador rural le darías el kit de Cuerpos especiales? Vota en nuestra nueva encuesta y elige al pueblo ganador de la semana.
- El lunes 8 de junio descubriremos qué localidad se ha hecho con la victoria y abriremos una nueva semana de concurso. Participa mandando un mensaje al 619 441 746 y demuestra que tu pueblo es el más molón.
¿Qué pueblo merece el premio de la semana?
- 1
Hita (Guadalajara)
Población - 391 habitantes |Reclamo - la iglesia medieval y los restos de las murallas y la fortaleza medieval | Otras cosas típicas - es sede del primer festival medieval de España, el cordero y cabrito asado y la relajación del día a día.
- 2
Villanueva de los Caballeros (Valladolid)
Población - 147 habitantes censados | Reclamo - las fiestas del veraneante, la tercera semana de agosto para darle la bienvenida a las personas que van a pasar allí el verano | Otras cosas típicas - el queso de oveja, los pistachos, el jueves de las chapas, que solo se puede jugar el jueves y viernes santo y la carrera de cintas a caballo.
- 3
Zuera (Zaragoza)
Población - 9.000 habitantes | Reclamo - la amabilidad de sus vecinos | Otras cosas típicas - salir a la calle Mayor del pueblo, el vermú de los fines de semana, la cárcel, el rancho (su comida típica) y la santa compartida con su pueblo vecino.
- 4
Sierra de Fuentes (Cáceres)
Población - 2.000 habitantes | Reclamo - la ermita del Risco, con un punto geodésico para mapear el planeta | Otras cosas típicas - la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, que fusiona los estilos góticos y renacentista, las fiestas de San Isidro y del cristo del Risco y el centro de recuperación de aves.
- 5
Porreres (Mallorca)
Población - 5.800 habitantes | Reclamo - la ensaimada de 50 kilos de las fiestas de Sant Roc | Otras cosas típicas - la canción de Joan para el día de la ensaimada gigante y los molinos de viento tradicionales.