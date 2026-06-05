Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al pueblo ganador de la semana

¡Ha llegado el momento de votar!

En Cuerpos especiales siguen buscando los pueblos más molones de España y esta semana se presentan a concurso Hita, Sierra de Fuentes, Villanueva de los Caballeros, Zuera y Porreres. Todas quieren hacerse con un hueco en la selección rural del morning de Europa FM y sumarse a Vega de Magaz, última ganadora del concurso, pero solo puede quedar una.

Sus embajadores rurales han defendido su candidatura vendiendo toda clase de virtudes turísticas. Desde los restos medievales de Hita (Guadalajara) y la ermita del Risco en Sierra de Fuentes (Cáceres) a las fiestas del veraneante de Villanueva de los Caballeros (Valladolid), la amabilidad de los vecinos de Zuera (Zaragoza) o la ensaimada gigante de Porreres (Mallorca).

¿Cuál se merece la victoria y a qué embajador rural le darías el kit de Cuerpos especiales? Vota en nuestra nueva encuesta y elige al pueblo ganador de la semana.