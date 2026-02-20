Despistaos te invita a un showcase exclusivo en A Coruña tras el estreno de 'Un millón de madrugadas'

Despistaos quiere hacer de 2026 su año, y qué mejor manera que con nueva música. El grupo terminó 2025 con el concierto más importante de su vida en el Palacio Vistalegre de Madrid —con Europa FM como emisora oficial— y ahora vuelve a dar de qué hablar con su nuevo disco, Un millón de madrugadas.

"Después de 3 años de trabajo podemos decir que tenemos el disco que queremos y estamos muy orgullosos de él", celebró la banda de pop rock ante el lanzamiento del proyecto de este viernes 20 de febrero. Y para seguir con la fiesta, la banda alcarreña será la protagonista de un showcase exclusivo con Europa FM en A Coruña.

Será en mitad de su gira por salas y festivales cuando la banda integrada por Daniel Marco Varela, José Krespo, Lázaro Fernández Álex Hernanz se deje caer el 12 de marzo en la ciudad de cristal con una cita musical de lo más especial. Así que toma nota:

📅 Día: jueves, 12 de marzo

🕚 Hora: 21:00 horas

📍 Lugar: PLAYA CLUB (Andén de Riazor S/N -15011 A CORUÑA)

Si quieres disfrutar de este showcase exclusivo con Despistaos, no dejes de escuchar Europa FM para enterarte de los próximos detalles sobre el reparto de invitaciones. ¡Será toda una fiesta para celebrar su nuevo disco!