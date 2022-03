10 voces femeninas que cantan por la igualdad de género

A grito de GIRL POWER comenzamos este Día de la Mujer. El 8 de marzo hacemos un homenaje a todas las mujeres del mundo, y en Europa FM, hemos dedicado una sección a todas aquellas artistas que, día tras día, nos emocionan con su música.

Alba Cordero, colaboradora de Cuerpos especiales, tiene una sorpresa para ti: la mejor selección de voces femeninas del panorama nacional e internacional.

'Merichane', de Zahara

Zahara es una cantante, compositora, y escritora española de 38 años. Pero también, se ha convertido en una auténtica referente de miles y miles de mujeres que han sido, o continúan siendo víctimas de la desigualdad de género, o incluso, de la violencia.

Son muchos sus títulos de canciones que hablan sobre el amor propio de la mujer, la igualdad de género, la reivindicación del feminismo, y la lucha contra el machismo. Aunque de entre ellas, destaca su tema Merichane. Basado en una experiencia personal, sus versos besan todas y cada una de las cicatrices que el machismo puede dejar en el cuerpo de una mujer.

Se trata de un himno que canta toda la violencia que la cantante sufrió desde su infancia. Este 8 de marzo reivindicamos la valentía de la artista y universalizamos el valor de este relato personal, que anima a las mujeres a quererse, respetarse, y a no quedarse en silencio ante cualquier tipo de agresión, ya sea verbal o física.

'Ay mama', de Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini es una polifacética artista cuyas canciones se han convertido en auténticos himnos femeninos y generacionales. Sus faldas ahora son banderas, y su universo proclama de manera reiterada y a voces la igualdad de género.

Pero detrás de este personaje, se esconde Paula Ribó, una cantante catalana de 31 años, que además de intérprete, es madre. Si todos sus temas hablan sobre el poder de la mujer, Ay mama tiene un factor añadido: la mujer que además es mamá. Sin embargo, el verdadero objetivo de esta canción es realizar un homenaje a la mujer, y reivindicar la censura del cuerpo femenino. Hablamos de un tema donde la menstruación, la maternidad, el pecho femenino y el empoderamiento de la mujer tienen un papel protagonista.

'Mafiosa', de Nathy Peluso

"¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas?". Así presentaba hace unos meses la artista uno de sus últimos temas Mafiosa. Lo cierto es que Nathy Peluso es el feminismo hecho persona. La argentina de 26 años utiliza la música como medio de lucha por la igualdad de género, y para recordar la importancia de aceptarse y de quererse a una misma, tal y como somos.

En esta ocasión, Nathy Peluso critica la actitud de algunos hombres en las relaciones amorosas: excusas, arrepentimiento, o directamente miedo al compromiso. Es un auténtico himno de empoderamiento al compás de ritmos latinos muy pegadizos.

Está claro que Nathy Peluso juega un papel fundamental en la lucha por el empoderamiento femenino, y así lo demuestran otras de sus canciones como Sandunguera o Business Woman.

La artista también destaca por muchas frases de su discurso feminista. Entre ellas, la siguiente: "Apoyarte en las mujeres y darte cuenta de lo necesaria que somos entre nosotras, de lo que nos aportamos. Es una bendición poder rodearse de mujeres que se admiren entre ellas, que no se contaminen con eso del ego, la envidia, la competencia... La sociedad nos ha impuesto generar competencia entre nosotras y eso es algo que tenemos que romper. No va hacia ningún lado, no genera nada positivo".

'Republicanas', de Belén Aguilera

Belén Aguilera es una cantante cargada de mensajes de empoderamiento y una clara visión feminista. No es de extrañar que este 8 de marzo se haya convertido en una artista a la que escuchar. Entre sus temas de inspiración feminista destaca Republicanas, un canto al feminismo y a la libertad. Con una letra y un ritmo que, además de engancharte desde el primer momento, es un auténtico himno de empoderamiento femenino.

El canto feminista de Amaia Romero

Amaia Romero es una abanderada de toda buena causa, y más si hablamos del feminismo y de la reivindicación del poder de la mujer. Por ello, cabe recordar su increíble e inesperada presencia en el concierto de U2 en el Wizink Center de Madrid, cuando versionó el himno feminista Women Of The World, de Ivor Cutler.

"Mujeres del mundo, alzad la voz. Uníos. Podemos hacer historia. Historia en femenino. Haceos respetar. O resistid. Hermanas y hermanos: uníos y defendeos mutuamente", son las frases que aparecieron en el vídeo de fondo, mientras que Amaia hizo de las suyas con las cuerdas vocales, junto a Bono.

'Progesterona', de Chica Sobresalto

Chica Sobresalto es el alter ego de la cantante Maialen Gurbino. La artista de 27 años es la auténtica voz de la sexualidad femenina en sus canciones. De entre todas, destaca Progesterona, un himno que reivindica el empoderamiento de la mujer.

Pero además de las artistas en solitario, cabe mencionar a bandas de música formadas por mujeres poderosas, como Shego, las Cariño, Victoria de Angelis, bajista de Maneskin, o Celia Becks, componente de La La Love You.