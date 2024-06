Adrián Lastra y Ruth Lorenzo presentan la obra 'Medusa': "Al final se empatiza con el monstruo"

Una combinación explosiva, dos personas "con mucho coño". Así de fuerte arranca Adrián Lastra la entrevista, en la que el actor y la cantante nos hablan de su obra de teatro Medusa, que dejará a los espectadores "de piedra".

"Está muy bien escrita, es muy sorprendente el punto de vista donde parte la historia", cuenta Ruth sobre la función, que se desarrollará en el Teatro Romano de Mérida, un anfiteatro monumental en el que se reformula el clásico mito de Medusa para profundizar en el pensamiento social inducido, las apariencias, el miedo a lo diferente y el valor de la integridad. Según la mitología, Medusa era ese monstruo con cabellos de serpiente que petrificaba a todo aquel que miraba a los ojos. "Sus motivos tendría, pero ella tampoco es una víctima", apunta Ruth Lorenzo.

"Creo que Medusa fue una persona que sufrió mucho, tuvo una infancia complicada, en la función al final ves la historia de Medusa desde su punto de vista y empatizas con ese monstruo que todo el mundo ve", reflexiona Adrián antes de preguntarse "por qué asesina", un cuestionamiento que lleva a pensar "quién es realmente el villano" de la historia, matiza Ruth.

No será la primera vez de Ruth Lorenzo sobre las tablas del Teatro Romano de Mérida. Ya grabó allí un villancico sin público y la experiencia fue inolvidable. "Es súper bonito, impresionante", cuenta. "En una de las callejuelas hay un historiador, y nos contó que antiguamente, la frase de los artistas de 'por amor al arte' era literal, porque se subían al escenario y se arriesgaban a ser apedreados. Muchos morían", cuenta.

Hace cinco años Adrián Lastra también estuvo con la obra 'Metamorfosis', que hizo sold out y récord de taquilla. "Salir al escenario con esas 3.000 personas te hace sentir más grande, más alto, tu voz es diferente. Hay algo energético que afecta", recuerda el actor. Tras Mérida, en agosto la obra girará por España en diferentes festivales españoles.

Hace 10 años, Ruth Lorenzo llegaba a Eurovisión con Dancing in the Rain, un tema que ha vuelto a grabar por el aniversario. "He podido hacerla como me ha dado la gana", asegura la artista, que ahora es su propia jefa. Por su parte, Adrián Lastra todavía recuerda su paso por El Desafío, en el que se enfrentó a pruebas tan duras como la apnea o el pole dance aéreo, en el que se rompió "el recto abdominal", es decir, uno de los cuadraditos del abdomen.

