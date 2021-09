Alba Reche nos descubre artistas indie: Alice Wonder, AMORE, Jimena Amarillo y dani

Cada semana es un gustazo recibir a Alba Reche en Cuerpos especiales para que nos descubra nueva música. En el programa de hoy nos habla de cuatro artistas independientes que tienes que añadir ya a tus playlist.

Alice Wonder

Alicia Climent, más conocida como Alice Wonder, empezó su trayectoria través de pequeños vídeos en Instagram y en 2017 lanzó su primer EP, Take off. Su primer EP, FireKid, llegó en 2018 y desde entonces se ha convertido en una de las artistas indie más demandas.

AMORE

AMORE es una artista que de momento tan sólo ha lanzado dos canciones: La arena y A otra cosa. Pero además de crear su propia música, también la podemos encontrar como pianista en gira de otros artistas, como Javiera Mena. ¡Apunta su nombre porque dará mucho que hablar!

Jimena Amarillo

Jimena Amarillo es una valenciana de 20 años que se caracteriza por su pop intimista donde las letras cobran todo el protagonismo. Aunque toca el violín desde los cinco años, decidió dedicarse profesionalmente a la música en verano de 2020, justo después del confinamiento.

dani

La última artista que nos trae Alba Reche es dani. Esta cantante viguesa es hija de los miembros de Aerolíneas Federales Rosa Costas y Silvino Díaz. Su primer EP, titulado Veinte, se caracteriza por un pop naif y melancólico.