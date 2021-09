De Rigoberta Bandini a Dora: cuatro cantautores imprescindibles, según Alba Reche

¿Cómo os imagináis un cantautor? Ha preguntado este martes Alba Reche a Eva Soriano e Iggy Rubín nada más empezar su sección en Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM.

Las respuestas de uno y de otro han estado cargadas de estereotipos, como lo estaba hasta hace poco la de la propia Alba Reche: "De pequeña me venía la idea de un artista delante de un micro al que le cuelga una guitarra, y a veces también ahora".

Nada que ver con la realidad, ha aclarado la también cantautora, que además de definir a los cantautores como artista que escriben y componen sus canciones, ha señalado que el en el panorama musical actual hay decenas de nombres que rompen con ese estereotipo y que merece la pena seguir.

Antes de presentar a los cuatro artistas a los que seguir la pista, Alba Reche ha aclarado que no es mejor un cantautor que un cantante o un letrista. "Puede que haya gente que valore más a los que cantan y escriben, pero hay que romper con eso".

[[H3:'Perra', de Rigoberta Bandini]

"Rigoberta Bandini es el claro ejemplo de que puedes escribir tus canciones y romper los esquemas de lo que imaginábamos hace años de cómo eran los cantautores. Y me encanta ella y me encanta cuando explica que escribe desde el humor y cómo diferencia su persona, Paula y Rigoberta, cada vez que escribe, canta, actúa... Cuenta en las entrevistas que escribe como Paula o Rigoberta y canta como otra de ellas y se va trasmutando. El caso es que al final es una misma la que hace las cosas pero con varios personajes".

'Luna', de Judit Neddermann

"Luna es de mis canciones favoritas de Judit, de su último disco, Aire. Es bonito que siendo parecido a la idea que teníamos de cantautora pero de forma actual. También me parecía importante. Es como canción de buenos días, podrías ponértela de alarma".

'Oxena', de Dora Salvatore

"En la sección de nuevos talentos está Dora, una artista multifacética de sólo 17 años. Y lo peor no es que tenga 17 es que lleva cantando años. La conocí en Ojos de serpiente, que sacó hace dos años, o sea que tenía 15. Es hija de Bimba Bosé, estamos esperando su nueva división como actriz en la nueva película de Paco León y además escribió este tema que acabáis de escuchar. Lo tiene todo".

'Avui l'únic que vull', de Pau Vallvé

"Estuve como un mes poniéndome esta canción cada vez que quería mandar todo a freír espárragos. Podría ser la segunda alarma mientras haces el café. Pau Vallvé no es un nuevo talento pero es una de mis canciones favoritas en cuanto a letra, porque dice lo único que quiero es no hacer nada, mirar al cielo... Me alucina como alguien puede hacer algo tan fácil. Además creo que los nuevos talentos tiene que ver con como cada uno se va transformándose y creo que cada artista es nuevo talento constantemente para el mismo y para los demás de algún modo".