Alcalá Norte anuncia concierto en el Movistar Arena de Madrid para presentar su segundo disco

Alcalá Norte ha decidido despedir 2025 a lo grande y eso implica un anuncio sorpresa.

La banda madrileña, que rompió todos los esquemas con su disco debut en 2024, prepara su nuevo disco que presentará en un concierto en el Movistar Arena de Madrid en 2027. Será su primera vez en este recinto.

Lo han elegido por su facilidad de acceso, explican en tono de humor en la publicación hecha en Instagram para compartir la fecha del concierto con sus fans.

"Desde El Salva [El salvador] sale el 21, así como sale el 146 desde La Quinta [Los Molinos], dejándonos fácil aquello de caer por la Avenida de Felipe II, donde se yergue el Palacio de los Deportes, el Movistar Arena, der nicht ganz so Winzige", apuntan los de Ciudad Lineal haciendo un guiño a las líneas de autobús que llevan desde su barrio a este recinto.

Cuándo es el concierto de Alcalá Norte y cuándo salen las entradas

El concierto de Alcalá Norte en el Movistar Arena de Madrid será el 20 de febrero de 2027 y servirá como carta de presentación del segundo álbum de estudio de la banda, aún sin fecha de publicación pero con un sonido mejor que el primero, según dicen en Instagram.

La venta general de entradas arranca el martes 23 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas aunque antes ha comenzado la preventa de un cupo limitado de entradas a precio reducido a través de este enlace.

Las entradas podrán adquirirse en feverup.com, lasttour.org y movistararena.es además de linktr.ee/Alcala_Norte.

Con este anuncio, la banda de Ciudad Lineal da el pistoletazo de salida a su futuro lanzamiento, en el que intentará reivindicarse como uno de los proyectos más sólidos y atractivos del panorama nacional. El concierto combinará sus himnos más conocidos con las nuevas canciones que marcarán esta nueva etapa.

Este concierto será el primer gran evento de la gira que acompañará el lanzamiento del segundo álbum. La banda prometeun directo renovado, con una puesta en escena que refleje la evolución sonora y estéticaque han experimentado desde su debut. Antes de esta cita, tienen programados tres conciertos en la Sala La Riviera de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona.