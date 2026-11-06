Kiko Veneno invita al optimismo en 'Precisamente': "Prefiero ser payaso que ser poeta"

La alfombra naranja de Cuerpos especiales se ha desplegado este viernes para recibir al grande. Kiko Veneno se ha pasado por el estudio para presentar Precisamente, su nuevo disco que invita al buen rollo y optimismo.

"Este disco es muy preciso en su intención de alegría y hacer rumbas", ha contado a Nacho García y Lalachus sobre los diez temas que forman el tracklist del álbum y entre los que no están los mejores.

"Las canciones mejores que yo he compuesto para este disco no están aquí", ha dicho para sorpresa de los presentadores. "Las mejores son más fáciles, más tristes, más descriptivas... y esto es alegría".

"Las canciones mejores que yo he compuesto para este disco no están aquí"

Ese objetivo claro planteó un problema al elegir la décima canción, la encargada de cerrar el disco. "Teníamos dos o tres candidatas pero no daban el tope de alegría que pedía el disco", ha explicado sobre la historia de Guitarrita Rita. "Decidimos hacer una instrumental recogiendo melodías de varias canciones del disco. Hasta metí un cameo de Fine Young Cannibals".

La selección global no fue del todo difícil porque contó con el apoyo de Bronquio, su productor. Él lo tenía claro. "Dijo que la gente está necesitada de alegría, de rumba... Vamos a concentrarnos", ha recordado sobre cómo se gestó este trabajo. "A mí me encanta la variedad pero también me encanta ser precioso en los momentos que hay que serlo".

En este proceso creativo, Kiko Veneno ha dejado canciones tristes en el cajón y ha aceptado que su papel es otro. "Los que nos damos de creadores, de poetas, siempre nos cuesta mucho ser payasos", ha apuntado el cantante que, con los años, ha aceptado este rol y no le importa. Le gusta. "Prefiero ser payaso que ser poeta".

Precisamente llega para dar alegría y hacerlo en directo. Kiko Veneno no deja los escenarios y tiene varios conciertos para noviembre de 2026 y enero/febrero de 2027.

"Del disco las he cantando casi todas en directo, menos tres (Llovió; Amanece, bon día y Con la pluma de una gaviota). Las he cantado antes de grabarlas", ha explicado sobre sus anteriores conciertos, y también los próximos. "Te da una percepción muy real [de cómo las percibe la gente]", ha dicho el cantante, que ha seguido en este procseo los pasos de Un cantecito, su disco más famoso que presentó en directo antes de grabarlo y funcionó bien.

Ahora vuelve a los escenarios y reconoce que le encanta tocar en teatros. "Porque las salas tienen bar. El bar es para después", ha apuntado sobre lo maravilloso que resulta el silencio cuando estás tocando y el público se focaliza en la música y no en la conversación ni las cañas.

Kiko Veneno habla claro y no tiene problemas en reconocer lo que le cuestan las firmas de discos. En cierto modo le da vergüenza. "Lo que más me gustaría es pintarme los labios y estamparlos", ha bromeado con los presentadores antes de despedirse.