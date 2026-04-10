Alejo Sauras presenta 'Kraken. El libro negro de las horas': "Es un personaje más de una película dramática que de un thriller"

Alejo Sauras está casi de estreno. El viernes 24 de abril llega a las salas de cine la película Kraken. El libro negro de las horas, basada en la novela de Eva García Sáenz de Urturi y en la que comparte pantalla con Maggie Civantos, Natalia de Molina y Natalia Millán.

"Nos ha quedado muy bonita", ha reconocido a Nacho García y Lalachus en su visita a Cuerpos especiales. "Hacía mucho tiempo que quería hacer algo así. Es un thriller policiaco, con acción, pero mi personaje no es el típico de las películas de acción. Es un personaje más típico de una película dramática que de un thriller sin desmerecer los thrillers", ha reconocido.

"Mi personaje no es el típico de las películas de acción"

Lo habitual en las pelis de acción es que "la historia se centre en la acción y no en los personajes y en este caso no es así". "Me gusta mucho porque tiene todo lo que me gusta de las películas de acción e intriga y un personaje muy bien creado con muchas cosas que le pasan por dentro", ha dicho sobre Kraken al que interpreta en la película. y cuyo nombre real es Unai.

"Es un mote", ha dicho el actor, que en nunca ha tenido mote aunque en su pandilla sí los había. También en la de Nacho, donde había un Chino, un mote que siempre está ahí y bajo el que hay una leyenda. "En mi generación siempre decíamos que si algún día te adentras en un barrio que no es el tuyo y que de repente vienen tres o cuatro a darte miedo, siempre tienes que decir que eres amigo de El Chino", ha apuntado el intérprete. "En todos los barrios hay uno que es El Chino y siempre es peligroso".

Seducido por el Instituto Cervantes de Madrid

Kraken. El libro negro de las horas se ha rodado en diferentes y muy bonitas localizaciones como la Plaza de la Virgen Blanca o la Catedral Vieja de Victoria o el Barrio de las Letras y el Instituto Cervantes de Madrid, que ha seducido al actor. "No había entrado nunca y cuando fui a verlo flipé", ha contado sobre el antiguo Banco Central. "No lo han reformado y está como estaba, con sus mármoles, sus oros.. Y luego bajas a la bóveda y es una caja de película. Una puerta redonda con dos metros de ancho que para abrirla tienen que venir 10", ha seguido.

El Instituto Cervantes es un lugar abierto al público y se puede visitar hasta la bóveda. "De hecho, lo que eran las cajas donde guardaban antes los oros, el Instituto Cervantes lo ha reconvertido en patrimonio cultural y está repartiendo cajas entre personas que considera dignas", ha contado entusiasmado para enumerar algunos nombres como Federico García Lorca o Pedro Almodóvar. "Algunas se hicieron con fecha de apertura. Esta se va a abrir dentro de 30 años y cuando se abra veremos lo que hay dentro".

Otra de las cosas que le flipó del rodaje fue descubrir la existencia de El libro negro de las horas: "En la Edad Media eran joyas. Existen siete y solo se sabe de tres. Costaban lo mismo que un castillo por cómo se elaboraban (...) Se los regalaban los reyes o futuros reyes a las reinas cuando se iban a casar".

Se hacían con pergamino, tanto las tapas como las páginas. "Tiene que ser muy fino y la piel tan fina solo se puede sacar de corderos o vacas antes de nacer", ha dicho para sorpresa de Nacho y Lala. "Da mal rollo porque tenías que matar a la madre, sacar el feto y de cada una te salían dos páginas", ha seguido.

Maggie Civantos y las Natalias

En la película trabaja junto a Maggie Civantos, que ya conocía de trabajos anteriores, y Natalia de Molina y Natalia Millán. "Las Natalias son maravillosas", ha dicho sobre sus compañeras. "Con Natalia Millán tenía ganas de trabajar desde hace 15 años, desde que la vi en teatro por primera vez, es una pedazo de actriz. Además tenemos una secuencia que es una de las secuencias más emotivas que he hecho en mi vida. Hacia final de la película, es preciosa. Es de esas que te guardas con mucho cariño para todo tu vida".

Antes de terminar de grabarla, Alejo ya sabía que sería inolvidable. "Te das cuenta mientras la estás rodando", ha contado el actor sobre la magia que se produce en ese tipo de escenas. "Yo no canto ero hice un musical hace unos años y fue muy difícil para mí y descubrí el momento, que nunca lo había descubierto, que es cuando afinas. Cuando tú cantas el mismo tono que está cantando la otra persona hay un choquecito, como un boom, una vibración.. Aquí pasa lo mismo, cuando la secuencia está trascendiendo se nota".

"Sabes que no van a decir Otra", ha explicado. "Normalmente en esos casos el director lo pregunta "Por mí está, ¿hacemos otra?", a lo que todos responden con un no.

El cameo de Eva García Sáenz de Urturi

Para preparar este papel, el actor se reunió con Eva García Sáenz de Urturi, la autora de la novela. "Quedé con ella para comer y no la dejé comer", ha contado entre risas como alumno aplicado.

"Además un día vino al rodaje, le pedimos que hiciese un cameo y le pegué una hostia...", ha seguido entre risas. "Vino un día que teníamos una persecución en la Cuesta de Moyano en Madrid, yo tenía que perseguir a una persona y chocarme con ella. Claro, ella no es actriz, le pusieron una marca y en una de las tomas se adelantó un poquito y yo me choqué más de lo que debería".

Para Alejo Sauras, tener un personaje como Kraken basado en una novela y que esté tan desarrollado "te da herramientas" para interpretarlo. " A este tío le pasan un montón de cosas", ha contado sobre Unai, que no quiere seguir siendo investigador pero esto le pasa un poco porque le atañe. "Se ve obligado a entrar en la movida sin quererlo".

La entrevista ha terminado con un juego y una confesión de Alejo. "Mi misión ahora mismo en la vida es que vea mucha gente la película para que hagamos la siguiente ", ha dicho antes de contar que el rodaje sería en Venecia y "eso mola".