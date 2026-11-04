Antoñito Molina anuncia las ciudades y fechas de su gira internacional 'Destino felicidad'

Antoñito Molina vuelve a los escenarios con una gira nacional e internacional con la que llevará su nuevo espectáculo a escenarios y festivales más destacados de España, Uruguay, Argentina y Chile, marcando un nuevo paso en su proyección internacional.

Antoñito Molina anuncia Destino Felicidad, su nueva gira para 2027. Un proyecto que conecta con sus raíces y recupera la esencia de aquel primer sueño que comenzó a tomar forma entre canciones, ilusión y una guitarra.

Con su mayor gira hasta la fecha, el artista recorrerá España de norte a sur, llevando su música a destacados recintos, y sumando nuevos hitos a su carrera como un segundo estadio en su ciudad natal Cádiz.

Un tour que arrancará en febrero en Madrid y Zaragoza, y que continuará durante todo el año por Cartagena, Murcia, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Badajoz, Santander, Barcelona, Donostia, Valladolid, Logroño y Bilbao, entre otras. Una extensa ruta de encuentros con el público que tendrá su punto de partida en 2027 y que convertirá cada concierto en una celebración compartida.

Su salto internacional

Uno de los grandes hitos de Destino Felicidad será su salto internacional. Tras su éxito en el festival Viña del Mar, Antoñito Molina cruzará el charco llevando su música en esta gira a Uruguay, Argentina y Chile, y nuevos países que se irán sumando próximamente.

El recorrido comenzará el 22 de abril en Montevideo, continuará al día siguiente en Buenos Aires y seguirá el 24 y 25 de abril con dos citas en Argentina, en Santa Fe-Rosario y Córdoba, para culminar el 30 de abril en Santiago de Chile. Cinco encuentros que acercan su música al público latinoamericano, convirtiéndolos en grandes acontecimientos de la nueva gira.

Todas las fechas de 'Destino felicidad'

Junio

06.02 – Madrid – Inverfest (Movistar Arena)

13.02 – Zaragoza – Inverfest (Sala Mozart)

26.02 – Cartagena – Auditorio El Batel

Abril

27.02 – Murcia – Auditorio Víctor Villegas

02.04 – Montevideo (Uruguay) – Espacio Zorrilla

23.04 – Buenos Aires (Argentina) – La Trastienda

24.04 – Santa Fe (Argentina) – C.C. Güemes

25.04 – Córdoba (Argentina) – Quality Teatro

30.04 – Santiago de Chile (Chile) – Teatro Oriente

Mayo

12.05 – Málaga – Auditorio Municipal Cortijo de Torres

18.06 – Sevilla – Icónica Occident Sevilla Fest (Plaza España)

26.06 – Córdoba – Córdoba Live (Recinto Ferial El Arenal)

Julio

03.07 – Cádiz – Cádiz Music Stadium

24.07 – Badajoz – Alcazaba Festival (Alcazaba Árabe)

26.07 – Gijón – Gijón Sound Festival (Parque del Ayuntamiento)

31.07 – Benidorm – Poniente Live (D. de Guillermo Amor)

Agosto

07.08 – La Antilla (Huelva) – Playa Sonora (La Antilla)

28.08 – Puertollano (Ciudad Real) – Plaza de Toros

Septiembre

10.09 – Santander – Festival La Plaza (Plaza de Toros)

02.10 – Barcelona – Guitar BCN (Auditori Forum CCIB)

09.10 – Donostia – Auditorio Kursaal

17.10 – Valladolid – Auditorio Miguel Delibes

30.10 – Logroño – Riojaforum

Noviembre