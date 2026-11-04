Antoñito Molina anuncia las ciudades y fechas de su gira internacional 'Destino felicidad'
Antoñito Molina vuelve a los escenarios con una gira nacional e internacional con la que llevará su nuevo espectáculo a escenarios y festivales más destacados de España, Uruguay, Argentina y Chile, marcando un nuevo paso en su proyección internacional.
Antoñito Molina anuncia Destino Felicidad, su nueva gira para 2027. Un proyecto que conecta con sus raíces y recupera la esencia de aquel primer sueño que comenzó a tomar forma entre canciones, ilusión y una guitarra.
Con su mayor gira hasta la fecha, el artista recorrerá España de norte a sur, llevando su música a destacados recintos, y sumando nuevos hitos a su carrera como un segundo estadio en su ciudad natal Cádiz.
Un tour que arrancará en febrero en Madrid y Zaragoza, y que continuará durante todo el año por Cartagena, Murcia, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Badajoz, Santander, Barcelona, Donostia, Valladolid, Logroño y Bilbao, entre otras. Una extensa ruta de encuentros con el público que tendrá su punto de partida en 2027 y que convertirá cada concierto en una celebración compartida.
Su salto internacional
Uno de los grandes hitos de Destino Felicidad será su salto internacional. Tras su éxito en el festival Viña del Mar, Antoñito Molina cruzará el charco llevando su música en esta gira a Uruguay, Argentina y Chile, y nuevos países que se irán sumando próximamente.
El recorrido comenzará el 22 de abril en Montevideo, continuará al día siguiente en Buenos Aires y seguirá el 24 y 25 de abril con dos citas en Argentina, en Santa Fe-Rosario y Córdoba, para culminar el 30 de abril en Santiago de Chile. Cinco encuentros que acercan su música al público latinoamericano, convirtiéndolos en grandes acontecimientos de la nueva gira.
Todas las fechas de 'Destino felicidad'
Junio
- 06.02 – Madrid – Inverfest (Movistar Arena)
- 13.02 – Zaragoza – Inverfest (Sala Mozart)
- 26.02 – Cartagena – Auditorio El Batel
Abril
- 27.02 – Murcia – Auditorio Víctor Villegas
- 02.04 – Montevideo (Uruguay) – Espacio Zorrilla
- 23.04 – Buenos Aires (Argentina) – La Trastienda
- 24.04 – Santa Fe (Argentina) – C.C. Güemes
- 25.04 – Córdoba (Argentina) – Quality Teatro
- 30.04 – Santiago de Chile (Chile) – Teatro Oriente
Mayo
- 12.05 – Málaga – Auditorio Municipal Cortijo de Torres
- 18.06 – Sevilla – Icónica Occident Sevilla Fest (Plaza España)
- 26.06 – Córdoba – Córdoba Live (Recinto Ferial El Arenal)
Julio
- 03.07 – Cádiz – Cádiz Music Stadium
- 24.07 – Badajoz – Alcazaba Festival (Alcazaba Árabe)
- 26.07 – Gijón – Gijón Sound Festival (Parque del Ayuntamiento)
- 31.07 – Benidorm – Poniente Live (D. de Guillermo Amor)
Agosto
- 07.08 – La Antilla (Huelva) – Playa Sonora (La Antilla)
- 28.08 – Puertollano (Ciudad Real) – Plaza de Toros
Septiembre
- 10.09 – Santander – Festival La Plaza (Plaza de Toros)
- 02.10 – Barcelona – Guitar BCN (Auditori Forum CCIB)
- 09.10 – Donostia – Auditorio Kursaal
- 17.10 – Valladolid – Auditorio Miguel Delibes
- 30.10 – Logroño – Riojaforum
Noviembre
- 13.11 – Bilbao – Euskalduna