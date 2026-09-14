Con Eva Soriano y Nacho García
Arturo Paniagua analiza la nueva era de Miley y su último lanzamiento 'Bass Persuades'
El experto musical Arturo Paniagua ha analizado en Cuerpos especiales Bass Persuades, el último lanzamiento de Miley bajo su nueva identidad, en la que prescinde de su apellido, y la nueva era que proyecta la artista. Una canción con la que ha recordado otros eventos destacados de su carrera, como su ruptura con la personalidad de Hannah Montana, sus intentos por conquistar nuevos targets en el público o la ausencia de gira durante los últimos tres álbumes de la estadounidense.