2 de noviembre

Arturo Paniagua desglosa las mejores canciones de ¿rock? de este siglo según la revista Rolling Stone

El rock ha cambiado, o eso demuestra la lista de las 200 mejores canciones rock del siglo XXI según la revista Rolling Stone. Arturo Paniagua deja boquiabiertos a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales con los temas que aparecen en esta selección, que se alejan del género. En el puesto número 4 se encuentra Good 4 You de Olivia Rodrigo, mientras que en el 34 está Chop Sue de System of a Down. En el bronce está Mr Brightside de The Killers, y en la plata se encuentra Seven nation army de The White Stripes. El puesto número 1 para la revista es Maps de Yeah Yeah Yeahs. En la lista también aparecen Taylor Swift, Beyoncé y Harry Styles… Al fin y al cabo, parece que los géneros musicales se transforman.

Olivia Rodrigo

Europa FM

Madrid 02/11/2026 14:14

Puedes ver aquí la sección de Arturo Paniagua sobre la lista de rock de Rolling Stone

Arturo Paniagua desglosa la lista de Rolling Stone sobre las mejores 200 canciones de rock de este siglo