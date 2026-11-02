2 de noviembre

Arturo Paniagua desglosa las mejores canciones de ¿rock? de este siglo según la revista Rolling Stone

El rock ha cambiado, o eso demuestra la lista de las 200 mejores canciones rock del siglo XXI según la revista Rolling Stone. Arturo Paniagua deja boquiabiertos a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales con los temas que aparecen en esta selección, que se alejan del género. En el puesto número 4 se encuentra Good 4 You de Olivia Rodrigo, mientras que en el 34 está Chop Sue de System of a Down. En el bronce está Mr Brightside de The Killers, y en la plata se encuentra Seven nation army de The White Stripes. El puesto número 1 para la revista es Maps de Yeah Yeah Yeahs. En la lista también aparecen Taylor Swift, Beyoncé y Harry Styles… Al fin y al cabo, parece que los géneros musicales se transforman.