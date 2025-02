Así vivimos el especial de 'Cuerpos especiales' por el Día Mundial de la Radio con Estopa y Mikel Izal

La radio no es cualquier cosa. La radio es importante, y por eso tiene un día conmemorativo que se celebra cada año el 13 de febrero. ¿Y qué podían hacer desde Cuerpos especiales? Pues salir a la calle —o a una sala del Teatro Capitol Gran Vía, si nos ponemos tiquismiquis—, fundirse con sus oyentes y reunir al equipo liderado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus con tres invitados estelares: los hermanos Estopa, Mikel Izal y Antonio Resines.

Así, durante la tarde anterior al Día Mundial de la Radio, Cuerpos especiales grabó en directo su programa especial, que se emitió el mismo 13 de febrero. Un día donde el equipo del programa salió de su pisito para hablarle cara a cara a mil personas que vieron cómo se graba un episodio del antimorning show de Europa FM.

Disfraces con guiño a la competencia

El Día Mundial de la Radio no entiende de competencia, así que el programa especial de Cuerpos especiales empezó con Eva Soriano disfrazada de Cristina Boscá y 'El Gallo' (Anda Ya!, LOS40) y con Nacho García engalanado de El Pirata y su banda (Rock FM). Pero no fueron los únicos que subieron al escenario tuneados: Javi Sánchez fue Javi y Mar (Cadena 100), Alba Cordero homenajeó 'con Chenoa' a Atrévete (Cadena Dial) y Dani Piqueras fue Las Mañanas KISS (Kiss FM).

El equipo de 'Cuerpos especiales', disfrazado de la competencia | Europa FM

Nacho García: "La radio por la mañana no te acompaña, te comprende"

Los mil invitados al Teatro Capitol Gran Vía vieron cómo Nacho García le añadía un complemento al muñeco de su sección, Vudú hecho bien: un transistor pequeñito de radio, en honor a todos los oyentes de Cuerpos especiales. "La radio por la mañana no te despierta, la radio por la mañana te comprende. La radio por la mañana es en directo, con gente que se ha despertado a la misma hora que tú", decía emocionado Nacho.

Además, el presentador definió la radio como "la tele bien": "La radio te acompaña mientras conduces. ¿Te acompaña la tele? No. No te acompaña la tele. ¿Te acompaña la tele mientras sales a correr? No, no te acompaña la tele mientras corres. Como mucho a Montoya, pero a los demás no les acompaña la tele mientras corren...", añadió ante las carcajadas de los asistentes.

Aparición sorpresa de Antonio Resines

La mayor sorpresa de la tarde fue la llegada de Antonio Resines sobre el escenario. Sin previo aviso, el actor apareció durante el concurso Pilla la cita y gana la guita después de que un oyente se sentara con Eva y Nacho para intentar hacerse con los mil euros del bote.

El actor se coló por detrás para darle una colleja al community manager del programa, Roberto Rahona, quien justo antes había imitado a un Resines bastante enfadado. El actor, desconcertado ante la mecánica del concurso y con una Eva sentada al lado partiéndose de risa, se prestó finalmente a darle clases a Rober. Ambos pronunciaron la frase: "Nos merecemos un Goya un poco todos por interpretar el guion", y el intérprete quedó conforme con el nuevo tono del responsable de redes.

El reguetón de Elena Beltrán para San Valentín

Después llegarían Dani Piqueras y un nuevo ranking de Elena Beltrán, que trajo cinco canciones de reguetón para dedicar por San Valentín. Hubo diversidad de opiniones entre la colaboradora, Eva y Nacho sobre la selección, pero el público quedó encantado con todas ellas: La nueva y la ex de Daddy Yankee; El perdón de Enrique Iglesias y Nicky Jam; Virtual diva de Don Omar; Bella y Sensual de Romeo Santos con Nicky Jam y Daddy Yankee, y Fiebre de Bad Gyal.

El audio de Eva Soriano a Pablo Alborán con el móvil de Mikel Izal

Y llegaba el turno de las entrevistas de la tarde, que empezaron con un Mikel Izal que traía no una, sino dos exclusivas: aparte de que el público pudo escuchar una parte inédita de su próxima canción, Nada importa tanto, el artista desveló con quién colabora en este tema a pesar de la posterior reprimenda que recibiría por parte de su equipo. Así que lo dijo: se trata de la mexicana Ximena Sariñana.

Resulta que Mikel Izal también ha colaborado con Pablo Alborán en La fe #2, así que Eva no perdió la oportunidad de volver a enviarle un audio al malagueño a través del teléfono del invitado —primero lo hizo con Pablo López—. "Yo ya no sé si me puede denunciar", dijo la presentadora tras enviar la nota de voz. "Es majísimo, si no viene es porque tiene mucho curro", explicó Mikel.

Las anécdotas de Estopa

Y el final del programa especial de Cuerpos especiales llegaba con la entrada triunfal de los hermanos Estopa, que aparte de hablar de su curiosa relación con su amigo Rob (Robbie Williams), contaron dos anécdotas con las que hicieron partícipes al público de su buen rollo.

David y José contaron una de las tantas perrerías que se hacían de pequeños. "Mi hermano bebía de mi Coca-Cola y lo volvía a echar para quedarse con el vaso. Él pensaba que me iba a dar asco, pero no", dijo David, a lo que José añadió: "Contábamos las patatas para ver quién tenía más".

Además, los hermanos explicaron cómo vivieron la primera vez que escucharon una canción suya en una radio: "En un taxi, con Chema Rey en Radio 3. De repente: 'Salimos de la cárcel, metemos la primera...'. Fue el momento más feliz, aunque al taxista le dio igual", bromeó el dúo.

Y con eso... ¡hasta el próximo Día Mundial de la Radio! Mientras tanto, sigue escuchando Cuerpos especiales de lunes a viernes, de 7:00 a 11:00, y los fines de semana, de 8:00 a 10:00.