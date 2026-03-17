Begoña Vargas da el salto a la música: "Esto nace porque yo me sentía triste. Veía que no era normal"

Begoña Vargas estrena nueva etapa. La actriz, protagonista de Las Leyes de la Frontera, arranca su proyecto musical y lo presenta en Cuerpos especiales, el primer programa al que acude para hablar de su faceta como cantante.

"Vais a estar en mi corazón para siempre", ha dicho nada más empezar la entrevista, en la que ha contado a Eva Soriano y Nacho García que más que actriz o cantante se siente artista. "Me gusta hacer muchas cosas".

Talento no le falta —Begoña también es bailarina— aunque es consciente que para brillar hay que trabajar y enfocarse en los objetivos. "Puedes tener el oro guardado pero si no lo pules, no vas a brillar", ha señalado la cantante convencida de que de primeras "toca trabajar y aprender".

'La Luz de la Orillas', último adelanto de su EP

La Luz de la Orillas es la tercera canción de su proyecto musical, que estrenó el pasado viernes 13 de marzo y que escuchó este martes por primera vez en la radio. "El otro día le pedí a un amigo que la pusiese en su bar y me hizo mucha ilusión", ha contado para luego seguir hablando de la acogida que está teniendo su música.

"Estoy sorprendida con los tres singles que he sacado del EP . Yo decía... Van a pensar esta chica está loca, ahora saca música... Es que no estamos muy acostumbrados... ", ha seguido la cantante para la que estos lanzamientos han supuesto "un antes y un después" en su carrera. "La música siempre ha estado latente en mí pero pensaba Qué van a decir".

"La música siempre ha estado latente en mí pero pensaba 'Qué van a decir"

En la letra de La Luz de la Orillas, Begoña Vargas señala que nunca se sintió tan viva, un lema que dejó escrito recientemente en Instagram.

"No es que me sienta mejor, es que mi cuerpo me empezó a pedir que tenía que sacar algo", ha contado sobre cómo nació este proyecto. "A mí me encanta actuar y es una parte de mí. Ahora digo que dentro de mi artista existe mi actriz, pero también existe mi bailarina que es la primera artista que nació en mí y también la que escribe, canta...".

De la tristeza a la música

La faceta de cantante de Begoña Vargas surgió por la necesidad de hablar de su pedrada, explica la intérprete. "Es muy bonito hacer un personaje y es un trabajo de empatía brutal. Salir de tu ego y de tu personalidad, del yo yo yo y de cómo siento yo las cosas para cedérselo a alguien que no existe y de que a partir de que tú lo haces empiece a existir pero a mí me faltaba... Yo quería también un poco descubrirme a mí, saber cómo sentía yo...", ha contado la actriz que en un momento de su carrera dijo que no se quería arrepentir de no haber probado la música.

"Hace casi tres años decidí Voy a hacer música porque sino lo hago me voy a arrepentir toda la vida preguntándome ¿Y si lo hubiera hecho?", ha apuntado la intérprete que tomó esta decisión en un momento en que se sentía triste pese a tenerlo todo. "Veía que no era normal", ha confesado sobre el punto de inicio de un viaje a Los Angeles del que nació este proyecto. "Fui sola porque quería coger perspectiva de mi núcleo, de mi vida, de Madrid...".

"Me dije 'Voy a hacer música porque sino lo hago me voy a arrepentir toda la vida"

El EP sale el 17 de abril y Begoña Vargas no puede esperar a que llegue el momento. "Tengo muchas ganas porque empecé a escribir estas canciones hace más o menos dos años. Ya estoy trabajando en lo siguiente y quiero sacarlo ya", ha dicho para luego contar que le encanta escribir música: "Me lo pide el cuerpo".

Además, escribir música le ha obligado a empezar de cero y arrancar desde una posición de no saber nada. "Tengo que aprender todo. Eso para el cerebro es vitamina pura", ha dicho la intérprete que reconoce que le encantaría protagonizar conciertos y que no descarta escribir un libro pero, como diría Meryl Streep, poco a poco. "Una cosa primero, después otra, después otra...".

Ahora la cosa de Begoña Vargas es la música y toca disfrutarla al máximo.