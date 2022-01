Belén Aguilera: "Ya no me desprendo de la cultura drag, me siento arropada"

Belén Aguilera está de estreno. Este viernes lanza el disco SUPERPOP y para hablar de él ha estado en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

Es un disco muy especial con una curiosidad en la contra: hay canciones en mayúsculas y otras en minúscula. "La cosa es que es un disco de binomios.[Dos canciones] Abarcan un mismo tema, la mayúscula lo abarca desde la parte más marchosa y la minúscula, desde la parte más vulnerable", ha explicado la artista a Eva Soriano e Iggy Rubín. "Es mi día a día constante".

Superpop es un disco radicalmente distinto a su trabajo anterior. Belén Aguilera ha decidido dejar de lado a La chica del piano con quien se dio a conocer. Este es un trabajo radicalmente opuesto.

"Me dio miedo un poco al anunciarlo y de sacar las primeras cosas, pero yo soy un persona que si hago todo el rato lo mismo me estanco. Necesito evolucionar y, para bien o para mal, da vértigo pero no me puedo quedar siempre en lo mismo", dice la artista, que reconoce que es un poco Camaleón, título del primer single del disco.

"Dame una noche que sea eterna, pon la cara entre mis piernas"

Vértigo es el título de la tercera canción, cuyo videoclip ha salido este viernes 28. En el vuelve a colaborar con drag queens (como en el de Camaleón), esta vez con Ivory Mess. "Yo ya no me desprendo de la cultura drag, me gusta, me siento arropada, tiene significado dentro del proyecto y me gusta trabajar con ellas", asegura.

En Vértigo Belén Aguilera canta "dame una noche que sea eterna, pon la cara entre mis piernas, bebe de mi libertad". "A la gente le ha gustado mucho", dice Belén Aguilera sobre esta frase tan literal.

"Se entiende perfectamente, no como quisiera ser un pez... No he querido ser más metafórica".

El test de los oyentes de 'Cuerpos especiales' a Belén Aguilera

Belén Aguilera, que este miércoles protagonizó en Palma un showcase único de la mano de Europa FM, ha tenido que enfrentarse a un controvertido test al final de la entrevista. Los oyentes le lanzaron tres preguntas y ella tuvo que responder solo la que más le gustó. Y esa ha sido ¿alguna vez has hecho el delicioso con tu música de fondo?

"No porque sale el modo aleatorio y de repente salgo yo y me levanto corriendo a cambiarla", dice Belén Aguilera, que luego se animó a responder las otras dos.

¿Nunca más con Lola Índigo o siempre con Bertín? Ahí elige lo primero, porque Lola lo va a entender. ¿El mayor tiempo sin ducharse? "Una semana..."

Los tres oyentes, autores de las preguntas, y la tía Sonia de Belén Aguilera se han llevado la botella de Cuerpos especiales.