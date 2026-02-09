Belén Rueda: "¿Has visto 'El Orfanato'? Entonces 'El Vestido' la vas a ver y la vas a disfrutar"

No es casualidad que este viernes 13 llegue a las salas de cine El Vestido, la nueva película de Belén Rueda. La actriz vuelve a adentrarse en el género de terror en este trabajo que no tiene por qué gustar solo a los amantes de este tipo de cine.

"Parece que cuando estás haciendo terror estás echando al público que no le gusta", ha dicho en su visita a Cuerpos especiales para luego asegurar que no tiene por qué ser así. "Cuando estrené El Orfanato decía. ¿Has visto Los Otros? Entonces El Orfanato lo puedes ver. ¿Has visto El Orfanato? Entonces El Vestido la vas a ver y la vas a disfrutar", ha dicho para invitar a las salas de cine a espectadores como Nacho García que reconoce tener miedo a tipo de películas.

"Durante la hora y media que dura la película os aseguro que vais a estar atentos de todo. No solo es el miedo por el miedo, desde el minuto 1 tienes tensión, duda y ganas de saber lo que está pasando ahí", ha añadido para explicar que la premisa de la que parte la película es un clásico en el cine de terror: instalarse en un lugar donde ha ocurrido algo terrible y que tiene un sótano o un altillo misterioso, como ocurre en El Vestido.

En este caso quien se instala en esa casa (una casa) es la mujer a la que interpreta en la película, Alicia. "Se acaba de separar, una separación muy traumática, con malos tratos, y está salvando a su hija de todo eso, con un poder económico muy bajo... Entonces llega a esa casa que nadie quiere", ha explicado sobre el punto de arranque de este trabajo en el que vuelve a compartir pantalla con su hija Belén Écija. Antes lo había hecho en la serie Madres.

Belén Rueda se ha convertido en un referente en el cine de terror y confiesa ser amante de este género. Además, reconoce no ser demasiado miedosa en su vida. "Hubiera tenido más miedos si en todo momento no me coloco en el lugar No os preocupéis, ya lo soluciono yo", ha dicho la actriz, que se ha sentido siempre como protectora: "Cuando quieres proteger a alguien no es que se te vayan los miedos, es que ni se te pasan por la cabeza".

Precisamente es en la cabeza donde ocurre todo. "Parece que al estar dentro de nuestras cabezas no es real, pero para la persona que lo está viviendo es real. Te puede llegar a dar un infarto si tienes mucho miedo", ha dicho la actriz, seguidora del cine de terror psicológico. "Me gustan las películas de terror en las que ocurre algo que es extraño y ese extraño ocurre dentro de ti. El demonio viene de nosotros, es una invención nuestra pero produce cosas reales, emociones reales", ha apuntado.

Como referente en este género, la actriz participó el pasado mes de septiembre en una mesa de la Comic-Con de Málaga para hablar de las mujeres en el cine de terror. Lo hizo junto a Ester Expósito y Elle Fanning, y quiso reclamar un sitio ya que, hasta ahora, las mujeres se habían visto como un eslabón débil. "Sin embargo, aunque parece que por aspecto puede ser frágil, tienen una gran fortaleza interior", ha señalado la intérprete, que no solo está volcada en este género.

Dentro de poco estrena una comedia con Arancha Echevarría, Cada día nace un listo, y el viernes pasado terminó de rodar una serie con Sergio Sánchez inspirada en el primer asesino en serie en España.