Fran Perea presenta 'El hombre invisible': "En la gira voy a sacar al actor a pasear"

Hace casi un año Fran Perea vino de visita a Cuerpos especiales y quiso compartir con el equipo uno de los secretos de su siguiente trabajo. ¡Marcos de Los Serrano formaría parte del tracklist de El hombre invisible!

El protagonista de la famosa serie es uno de los personajes que el cantante y actor incluye en su nuevo disco, que llega este viernes 6 de febrero y del que ha estado hablando esta mañana con Nacho García y Lalachús.

La canción de Marcos es Tras la puerta, un tema que "habla del amor adolescente", de lo que este personaje representa para él y que cuenta en su letra con una referencia a la canción La chica de la habitación de al lado que cantaba a Eva (Verónica Sánchez) en Los Serrano.

"He elegido los personajes intentado que cada uno hable de una cosa diferente. Este, por ejemplo, habla de amor fresco, de primavera", ha contado sobre este disco en el que rinde homenaje a nueve de sus personajes más famosos (de cine, tele y teatro) y que incluye una canción extra. "La décima canción es la que habla de mí, la que da nombre al disco que es El hombre invisible", ha seguido el cantante para luego reconocer: "El hombre invisible soy yo".

Su reflexión podría extrapolarse a otros actores y músicos que viven a la sombra de sus personajes: "[El hombre invisible somos] La gente que estamos detrás de estas cosas, detrás de los personajes, detrás de las canciones... La gente que nadie sabe realmente cómo somos".

Después de 20 años de profesión, Fran Perea ha asumido que los actores viven encasillados en sus personajes: "La gente te reconoce por la calle y te saluda como a ese personaje que se ha colado en su salón, en su tele y nosotros somos mucho más. Muchas veces no te ven porque ven a otra persona, a otro personaje".

"Tuve mi época de no entender muy bien lo que estaba pasando. Hace 20 años mostrar los miedos y debilidades no era tan fácil"

"Ha sido un aprendizaje", ha confesado el intérprete, al que durante un tiempo le costó ver esta realidad. "Tuve mi época de no entender muy bien lo que estaba pasando. Hace 20 años mostrar los miedos y debilidades no era tan fácil. Lo pasé mal un tiempo y luego entendí que soy un afortunado, que soy un chaval de Málaga que un día decidió dedicarse a la música y la interpretación y tuve la enorme suerte de poder hacerlo", ha añadido durante la entrevista en la que también ha hablado sobre las veces que le han suplantado la identidad. Hubo una incluso una persona que se creó una cuenta de correo con su nombre y engañó a Lalachús, que siendo adolescente llegó a pensar que hablaba con el auténtico Fran Perea.

El hombre invisible, un disco con varias portadas, incluye guiños a Lenny, su personaje en Retorno al hogar, en la canción Bala Perdida; Hipólito, su papel en Zedra, en Tu aire; o Mario, el fotógrafo al que da vida en B&b, en La foto Perfecta. "No fue complicado darle coherencia", ha contado sobre la preparación del álbum para la que invirtió dos años de trabajo. "Tenía clarísimo lo que quería contar de cada personaje", ha añadido Perea, que ha contado con la ayuda de amigos músicos para este disco. "Ha participado mucha gente pero hay una unidad bastante potente".

El actor también sale de gira

Todos estos amigos que han trabajado con Fran Perea formarán parte de la gira El hombre invisible, que arranca el 6 de marzo en Sevilla. "Evidentemente los voy a ir invitado", ha contado mencionando a Gonzalo Hermida, Andrés Suárez, David Otero o Celia Becks, quien será telonera de todos sus conciertos.

"Me gusta mucho invitar a gente a cantar, la música hay que compartirla, hay que celebrarla", ha apuntado.

No serán los únicos que se unan a Fran Perea en estos conciertos. También lo harán sus personajes a los que canta en el álbum. "Voy a sacar al actor bastante a pasear para hacer un show muy distinto", ha dicho sobre lo que planea para la gira, que pasará el 13 de marzo por Madrid y el 22 de mayo por Barcelona.

"Me he dado el gusto de hacer este disco para recuperar textos de personajes, historias y que la gente que venga al concierto se lleve una reflexión bonita a casa", ha dicho antes de despedirse y grabarle una divertida sorpresa a Belén Rueda.