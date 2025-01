A Bertus le ha salido una gotera que parecen las Caras de Bélmez: "Es Sonia Monroy"

Bertus ha recurrido "a un clásico de lo paranormal, las Caras de Bélmez", para su Expediente en Cuerpos especiales. Se trata de "unos rostros de aspecto fantasmal que aparecieron en la casa de una familia en un pueblo de Jaén, Bélmez de la Moraleda" y que, a pesar de la reforma que se llevó a cabo, "volvieron a salir, con más caras".

Un fenómeno que atrajo la atención de decenas de periodistas y expertos, que analizaban algunas caras que tenían cara de niño y se iban haciendo mayores mientras "les salía bigotillo, un gallo, decían que querían jugar al Fornite". Finalmente y, tras una excavación, desubrieron que bajo la casa había cuerpos humanos.

Un episodio fantasmogórico que puede estar replicándose en la casa del colaborador, que le ha salido "una gotera en el salón" y el perito le ha dicho que se trata de la cara de Sonia Monroy, aunque él opina que es Chiquito de la calzada.

"Si ha sido por la bajante del vecino, que venía demoniaca, no pasa nada; pero si has hecho una ouija que ha salido mal, eso ya no te lo cubre", ha recordado Bertus conforme a las explicaciones del experto.

