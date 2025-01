Naiara: "Lo que estoy escribiendo en el disco son cosas de verdad, que me han pasado"

"Una artista que es puro veneno", así ha presentado Nacho García a Naiara en Cuerpos especiales, y no es para menos, pues su single Veneno, junto al rapero Natos, demuestra que a esta joven zaragozana se mueve como pez en el agua en el género urbano.

"Estoy muy feliz", ha indicado la artista sobre la acogida que ha tenido el lanzamiento, que asegura que, atendiendo a la letra del single, "estar con un malote pone más". Además, ha recordado lo fácil y superórganico que ha sido trabajar con Natos a la hora de "juntar dos estilos tan diferentes" y ha deslizado que pronto habrá noticias sobre "hacer algo juntos en algún sitio".

Uno de los aspectos más llamativos del videoclip de Veneno es el papel que juega un enorme escorpión. "Yo no lo toqué y mira que tengo un escorpión tatuado", ha confesado entre risas Naiara, para quien la elección del outfit de cara a los rodajes juega un papel fundamental ya que "es algo que te hace empoderarte más o achicarte".

También ha habido tiempo de abordar la composición de la canción principal de la película Mala influencia. "Me pareció increíble la idea, era salir de mi zona de confort hacia algo que no había hecho nunca", ha explicado, añadiendo que se siente "en un momento de mi vida muy creativo y me inspiró para probar cosas diferentes".

Además, sobre la composición de su álbum, ha explicado que casi todo lo que está escribiendo son "cosas de verdad, que me han pasado, cosas amorosas, frustraciones..." vividas por la zaragozana y que saldrá "mucho antes de 2026".

De su paso por la Academia de OT, el concuros que ganó y cuyo triunfo le ha costado "asimilar", Naiara ha destacado que fue allí donde conoció a Abraham Mateo y donde se empezó a gestar su colaboración Tienes que saber. "Cuando me lo dijo en la Academia me dio un chute que necesitaba", ha descrito, "al salir me escribió y empezamos a quedar en el estudio y me enseñó un trocito de esta canción".

"Yo salí de esa Academia loca perdida y esa canción es lo que me salió", ha indicado acerca de Enlokiá, la primera canción publicada nada más salir del certamen y en la que se observa el amor que tiene por los coches y el tunning, teniendo como sueño "un Audi R8, igual en rosita pastel".

