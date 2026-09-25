EL QUE ESTÉ LIBRE DE CULPA QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA

Bertus le pone nota a los audios de WhatsApp (y la gente que los usa): "Se nos ha ido un poquito de las manos"

Bertus usa audios de WhatsApp pero no le gustan demasiado. Reconoce que son útiles, el problema es que hay gente que los graba en la calle y se cuela el ruido de las ambulancias. Otros que te cuentan su vida y no le importa demasiado (por decir no le importa nada). Y también hay quienes hablan demasiado lento. Pongamos un límite. "Hay que dejar de escribir bien y volver a poner XQ en lugar de porque". ¿Su nota? Dos estrellitas morentes.