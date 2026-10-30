en Halloween
Bertus lo tiene claro con las casas del terror: "No me gusta la máscara; si eres el payaso de IT, te tienes que pintar la cara"
Bertus va a disfrutar de una de sus festividades favoritas: Halloween. Por ello, el colaborador de Cuerpos especiales le ha hecho su review a las casas del terror. Eso sí, a él le gustan las de siempre en las "avanzas por un caserón y que esté lleno de personajes clásicos", no las nuevas versiones extremas en las que "el asesino en serie es de verdad o aparece la niña del Exorcista real". Además, recuerda que no es necesario que los trabajadores se lo tomen demasiado en serio: "Con que me deis un susto me vale, no hace falta que me sigáis como un titi".
Puedes ver aquí la sección de Bertus en vídeo