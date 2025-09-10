Carlos Ares, contra la tendencia de las canciones cortas: "Tengo la suerte de que la gente me permite este tipo de cosas"

El 2025 está resultando un año de consolidación para Carlos Ares como uno de los artistas más seguidos del país tras la publicación de La boca de lobo, su último álbum publicado en mayo, sobre el que se ha pasado por Cuerpos especiales para comentar cómo ha sido su composición y presentar Collar, el single que acaba de publicar.

"Ha sido de agradecer el recibimiento, me da la sensación de que cada canción que hago, la gente la acoge con muchísimo cariño" ha indicado el artista, asegurando que tiene "un público maravilloso".

Un single que, a pesar de pertenecer a La boca del lobo, ha sido publicado varios meses después del lanzamiento del álbum. "Sabía que quería darle un lugar especial y que la gente le prestara atención (...) siempre fue como una canción de las más importantes del álbum", ha explicado Ares sobre Collar, una canción que huye de la tendencia actual de componer canciones cortas. "Una de las maravillas de mi proyecto es que tengo la suerte de que la gente me permite este tipo de cosas".

Un disco con el que ha dado "60 o 70" conciertos en su actual gira, de la que aún quedan varios conciertos y en la que comparte protagonismo vocal con los artistas Begut, con quien colabora en Un beso del sol y Marcos Cao, de La sonrisa de Julia. "Es un lujo para mí contar con dos personas que tienen sus carreras como vocalistas por separada y los tengo ahí para los días que estoy más ronco", ha indicado entre risas, "hay veces que, si les miro o hacen una pequeña variación, ellos ya saben que tienen que tirar para arriba".

Sin embargo, a pesar de haber conocido decenas de ciudades, Carlos Ares ha explicado que no tiene la posibilidad de hacer turismo durante la gira. "Visito muchos vestuarios de polideportivos, camerinos...", ha bromeado, confesando que "si sobra una hora o dos, la necesito para descansar". Eso si, de lo que sí intenta disfrutar es de una buena comida en los restaurantes más destacados de sus rutas por carreteras.

Para terminar la entrevista, Carlos Ares ha cautivado a todo el equipo en El rincón de cantar con una versión en acústico de Collar que va directa al top de actuaciones en Cuerpos especiales.