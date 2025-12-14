Así fue el concierto privado de Dua Lipa para una empresa en México

Tras un año de gira, Dua Lipa cerró su Radical Optimism Tour el pasado 5 de diciembre con un último concierto en Ciudad de México. Sin embargo, pocos días después, la artista ha vuelto a ser noticia en el país por actuar en un evento privado en Cancún.

Las redes sociales se han inundado de vídeos de Dua Lipa cantando sobre el escenario, fundida en un leotardo brillante con cuello alto y unas botas altas. Aunque se desconoce el número exacto de canciones que ha interpretado, las imágenes revelan que han sonado éxitos como New Rules, Love Again, One Kiss, Be The One, Break My Heart, Don't Start Now y Houdini.

"¿¡En qué clase de empresa hay que trabajar para que en la fiesta de fin de año hagan un show privado y traigan a la mismísima Dua Lipa!?", ha comentado el usuario @hllndlipa en X (antes Twitter). La compañía es Power Home Remodeling, una empresa estadounidense del sector energético que cada año organiza el evento Quest by Power.

Allí asisten los trabajadores y los socios de la organización para disfrutar de un festival con numerosas actividades. "Nuestro evento anual de reconocimiento a los empleados ofrece bienestar integral, música en vivo y oportunidades ilimitadas para la expresión creativa", describe la empresa en redes sociales.

Este año, el evento se ha celebrado en el Hotel Moon Palace de Cancún, ubicado en la Riviera Maya de México. Aparte de Dua Lipa, también han formado parte de esta celebración los raperos estadounidenses Shaboozey y Kid Cudi, la banda australiana Rüfüs Du Sol y el grupo Kings of Leon.

"No quiero ni pensar lo que le tuvieron que haber pagado para que te haga un show privado con bailarines y todo", ha comentado @lalinesa_ en X. Lo cierto es que se desconoce la cuantía económica que ha destinado la empresa para llevar a cabo el concierto exclusivo de Dua Lipa.