NUEVA SECCIÓN

Carmen Romero te ayuda a hacer la lista de invitados a tu boda (vayas o no vayas a casarte)

Hay problemas mínimos que se te hacen bola y para solucionarlos ahí está Carmen Romero. La colaboradora de Cuerpos especiales estrena sección y en su primera entrega te ayuda con la lista de invitados a tu boda. Te vayas a casar próximamente (o no), descubre con la cómica quién debería formar parte de tu gran día. ¡Si te apuras, no va ni el novio!