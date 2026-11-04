NUEVA SECCIÓN
Carmen Romero te ayuda a hacer la lista de invitados a tu boda (vayas o no vayas a casarte)
Hay problemas mínimos que se te hacen bola y para solucionarlos ahí está Carmen Romero. La colaboradora de Cuerpos especiales estrena sección y en su primera entrega te ayuda con la lista de invitados a tu boda. Te vayas a casar próximamente (o no), descubre con la cómica quién debería formar parte de tu gran día. ¡Si te apuras, no va ni el novio!
Puedes ver aquí la sección de Carmen Romero en vídeo