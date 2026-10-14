EL DEPORTE MÁS SOBREVALORADO

Carmen Romero y la reunión en la que se inventó el golf: todo empezó con un jardín lleno de topos

Todo empezó con un jardín lleno de topos. Así fue como nació el golf, el que Carmen Romero conoce como el deporte más sobrevalorado de la historia. "El mayordomo aceptó el desafío pero en lugar de correr de hoyo en hoyo y agacharse...", cuenta la colaboradora sobre la idea de lanzar una pelota desde lejos para rellenar esos agujeros de topo.